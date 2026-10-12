Şarkıcı Petek Dinçöz, Orhan Gencebay'ın hayat arkadaşı Sevim Emre ile bir araya geldi. Pazar buluşmasında birlikte objektif karşısına geçen ikili, verdikleri pozu sosyal medyada paylaştı. Dinçöz'ün fotoğrafa düştüğü not kadar karedeki filtre etkisi de dikkat çekti.

“BİR TANEM KRALİÇEM” NOTUYLA PAYLAŞTI

Petek Dinçöz, Sevim Emre ile yan yana verdiği pozu sosyal medya hesabından yayımladı. Fotoğrafına “Bir tanem kraliçem ile pazar keyfimiz” notunu düşen şarkıcı, paylaşımında Emre'nin hesabını da etiketledi.

FOTOĞRAFTA FİLTRE ETKİSİ ÖNE ÇIKTI

İkilinin birlikte verdiği pozda yüzlerdeki pürüzsüz görünüm dikkat çekti. Cilt dokusunu ve yüz hatlarını farklı gösteren filtre etkisi, fotoğrafın öne çıkan ayrıntılarından biri oldu.

Daha önce de fotoğraflarında kullandığı filtrelerle gündeme gelen Sevim Emre, bu kez Petek Dinçöz ile paylaştığı kareyle sosyal medyada konuşuldu.