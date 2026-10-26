Kış aylarında bazı odaların sıcak, bazılarının ise soğuk kalması şeklindeki dengesiz ısınma problemleri konfor kaybına ve sistem verimsizliğine yol açıyor. Mirror’da yer alan habere ve tesisat şirketi Plumbing Force’un değerlendirmelerine göre, sorunun temelinde sıcak suyun tesisat içerisinde eşit dağılmaması yatıyor.

Uzmanlar, petek arkasına alüminyum folyo yerleştirmek gibi geçici yöntemler yerine, sistemin doğrudan ayarlanmasını kapsayan "kalorifer peteği dengeleme" işlemini tavsiye etti.

DENGELİ DAĞILIM İLE ISINMA VERİMİ ARTIYOR

Kalorifer peteği dengeleme yöntemi, sıcak su debisinin her bir kalorifer peteğine dengeli biçimde ulaşmasını sağlayarak evin her bölümünde homojen bir sıcaklık oluşturmayı amaçlıyor. Tesisata doğrudan müdahale gerektiren bu uygulamanın, ısınma performansını artırırken enerji tüketimini ve faturaları düşürmede etkili olduğu belirtildi.

UYGULAMA ADIMLARI VE GEREKLİ EKİPMANLAR

İşlemin gerçekleştirilebilmesi için vana anahtarı, hava alma anahtarı ve dijital termometre gerekiyor. Tesisat uzmanları tarafından sıralanan uygulama süreci şu aşamalardan oluşuyor:

Isıtma sistemi kapatılır. Kalorifer peteklerinin havası alınır. Kalorifer peteği vanaları gözden geçirilir. Kalorifer peteklerinin yerleşimini içeren basit bir şema çıkarılır. Isıtma sistemi açılarak ilk değerler not edilir. Sistem yeniden kapatılır ve peteklerin soğuması beklenir. Sistem tekrar çalıştırılır. Sisteme en yakın ilk kalorifer peteğinin vanası ayarlanır. Kalorifer peteğinin yüzey sıcaklığı ölçülür. Tesisat borularının sıcaklıkları kontrol edilir. İşlem sırasıyla tüm kalorifer petekleri için tekrarlanır.

UZMANLARDAN PROFESYONEL DESTEK UYARISI

Plumbing Force yetkilileri, dengeleme kontrolünün yılda bir kez veya odalar arasında belirgin sıcaklık farkları görüldüğünde yapılması gerektiğini aktardı.

Hava alma ve ayarlama işlemlerine rağmen bazı kalorifer peteklerinin soğuk kalmaya devam etmesi, borularda korozyon görülmesi veya sızıntı tespit edilmesi durumunda kullanıcıların sisteme müdahale etmemesi ve profesyonel tesisatçılara başvurması gerektiği kaydedildi.