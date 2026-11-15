Kış aylarında çalışan peteklerin üzerine veya yanına bir kase su koymak, odadaki nem dengesini sağlayarak sıcaklık hissini artırıyor. Bu yöntem, ek ısıtıcı kullanımını engelleyerek enerji maliyetlerinin düşmesine yardımcı oluyor.

KURU HAVA ÜŞÜME HİSSİNİ NEDEN ARTIRIYOR?

Isıtma sezonunun başlamasıyla birlikte sıcak petekler kapalı alanlardaki havayı kurutuyor. Ortamdaki kuru hava, ciltteki nemin daha hızlı buharlaşmasına yol açıyor. Vücut buharlaşma sırasında ısı kaybettiği için kalorifer açık olsa bile üşüme hissi oluşuyor.

TERMOSTAT SICAKLIĞINI DÜŞÜRME İMKANI SAĞLIYOR

Peteklerin üzerine veya altına yerleştirilen kaptaki su, ısının etkisiyle yavaşça buharlaşarak odanın genel nem oranını yükseltiyor. Nem dengesinin sağlanması, daha düşük ısı ayarlarında bile ortamın sıcak hissedilmesini mümkün kılıyor. Böylece ek ısı kaynaklarına duyulan ihtiyaç ortadan kalkıyor.

SOLUNUM YOLLARINI NASIL ETKİLİYOR?

İç mekanlardaki aşırı kuru hava, solunum yollarındaki mukoza zarlarının kurumasına neden oluyor. Kuruyan dokular bakterilere karşı savunmasız hale gelirken boğaz ağrısı ve öksürük şikayetleri ortaya çıkıyor. Ortam neminin artırılması bu sağlık sorunlarının önlenmesine katkı sunuyor.

Uzmanlar bu yöntemin özellikle havanın en fazla kuruduğu oturma odası ve yatak odasında uygulanmasını tavsiye ediyor. Petek üzerindeki su yavaş buharlaştığı için odada aşırı nemlenme oluşmuyor.