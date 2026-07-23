Macaristan'ın yeni Başbakanı Peter Magyar ile Ulaştırma ve Yatırım Bakanı David Vitezy, başkent Budapeşte'de yürüdükleri esnada tükürüklü saldırıya uğradı.
Canlı yayın esnasında ikilinin yanına yaklaşan yaşlı bir adam, Magyar ve Vitezy'nin bulunduğu yöne tükürdü.
O anlarda Magyar, saldırgana "Size sağlık diliyorum" yanıtını verdikten sonra sakince yürümeye devam etti.
Yaşanan olayda tükürme sesi ve siyasetçilerin tepkileri canlı yayına yansıdı.
Magyar'ın yaşlı adamdan şikayetçi olmayacağı öğrenildi.