Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi için Türkiye'ye gelen Macaristan Başbakanı Peter Magyar, programına İstanbul'dan başladı.

Bu kapsamda Sultanahmet Camii ile Yedikule Hisarı'nı ziyaret eden Magyar, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Magyar'ın ziyareti sırasında sınırlı korumayla halkın arasında görüntülenmesi dikkat çekti.

BELEDİYE BAŞKANIYLA GEZDİ

Öte yandan Yedikule Hisarı ziyaretinde Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan ile bir araya gelen Magyar'a, Macaristan'ın İstanbul Başkonsolosu Laszlo Keller de eşlik etti.

Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Peter Magyar ve Laszlo Keller'i Yedikule Hisarı'nda ağırladıklarını belirterek, hisarda yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdiklerini ifade etti.

Peter Magyar'ın NATO Zirvesi'nin ardından Antalya'da tatil yapacağı iddia edildi.