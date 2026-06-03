Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski sosyal medya hesabı üzerinden operasyonun menzilini ve askeri hedeflerini açıkladı.

Zelenski "Ukrayna devlet sınırından savaşa hizmet eden bu Rus petrol tesisine olan mesafe yaklaşık 1.100 kilometredir. Bu yolu kat ederek tesis vuran İHA'larımız, Kronstadt üssündeki tamamen askeri hedefler de vurdu" dedi.

Diğer yandan Ukrayna İnsansız Sistemler Kuvvetleri Komutanı Robert Brovdi de kendi birliklerinin son 33 gün içinde 20 Rus petrol terminalini başarıyla vurduğunu açıkladı.

Komutan Brovdi çarşamba günü Kronstadt limanında demirli olan Rusya Baltık Filosuna ait bir korvetin de kendi dronları tarafından hedef alındığını sözlerine ekledi.