Ukrayna'nın şafakta başlayan, güpegündüz devam İHA saldırıları Rusya'nın dev yakıt terminalini ateşe verdi.
O ateşlerin arasında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imajı da yandı.
'Rusya Davos'u' olarak anılan toplantının başlamasından hemen önce başlayan saldırılar terminali defalarca vurdu.
Gökyüzünü kaplayan siyah dumanlar Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in prestijli ekonomik forumunun başladığı bölgeden net bir şekilde görüldü.
İHA bombardımanı 2 saat sürdü. Bu esnada hiçbir Rus hava savunma sistemi çalışmadı.
Askerler, terminale darbe üstüne darbe indiren İHA'ları tüfekleriyle ateş ederek düşürmeye çalıştı. Görüntülere göre bu çaba başarılı olmadı.
'Rusya Davosu' olarak anılan 'St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu' için şehre gelen delegeler, ekonomistler ve yatırımcılar ise toplantıların düzenlendiği binadan 19 kilometre uzakta olan saldırılara yakından şahit oldu.
Katılımcılar, toplantı binalarını boşaltarak sığınaklara geçmek zorunda kaldı. Yatırımcı ve hükümet çalışanlarının bulunduğu binada Putin'in konuşma vermesi bekleniyordu.
Arkalarında patlamalar yaşanırken kaçan katılımcıların görüntüleri ise tartışma konusu oldu.
Günün Trend Haberleri
Bu darbeler Rusya'nın son günlerde Ukrayna şehirlerine düzenlediği ağır saldırıların hemen ardından geldi.
Bu saldırı, 2 ay önceki saldırıları gölgede bıraktı. Mart ayındaki operasyonlar Rusya için en az 970 milyon dolar gelir kaybına yol açmıştı.
St. Petersburg petrol terminaline yapılan bu operasyon Mart ayından bu yana bölgeye düzenlenen en büyük saldırı oldu. Ukrayna, intikamını aldı.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski sosyal medya hesabı üzerinden operasyonun menzilini ve askeri hedeflerini açıkladı.
Zelenski "Ukrayna devlet sınırından savaşa hizmet eden bu Rus petrol tesisine olan mesafe yaklaşık 1.100 kilometredir. Bu yolu kat ederek tesis vuran İHA'larımız, Kronstadt üssündeki tamamen askeri hedefler de vurdu" dedi.
Diğer yandan Ukrayna İnsansız Sistemler Kuvvetleri Komutanı Robert Brovdi de kendi birliklerinin son 33 gün içinde 20 Rus petrol terminalini başarıyla vurduğunu açıkladı.
Komutan Brovdi çarşamba günü Kronstadt limanında demirli olan Rusya Baltık Filosuna ait bir korvetin de kendi dronları tarafından hedef alındığını sözlerine ekledi.
Ukrayna Genelkurmayı bu uzun menzilli araçların Tambov bölgesindeki askeri bir tesisi ve Kırım'daki bir havaalanını da hedef aldığını açıkladı.
St. Petersburg Valisi Alexander Beglov dronların şehrin üç farklı bölgesindeki altyapı hedeflerini vurduğunu ve birkaç kişinin yaralandığını bildirdi.
Komşu Leningrad bölgesinin valisi Alexander Drozdenko ise hava savunma sistemlerinin 59 İHA düşürdüğünü açıkladı.
Vali düşen enkazın dört apartman binasına zarar verdiğini aktardı. Saldırılardan hemen önce Vali Beglov şehrin yeni zorlukları tamamen dikkate aldığını belirtmişti.
Vali savunma hazırlıklarının yapıldığını ve ek yangın güvenliği önlemlerinin alındığını iddia etmişti.
Beglov ayrıca St. Petersburg’un forumdaki standında kendi üretimleri olan saldırı dronlarını sergilemeyi planlıyordu.
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