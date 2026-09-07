ABD ile İran arasında gerçekleşen karşılıklı saldırılar ve stratejik petrol geçiş noktası olan Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyatın yavaşlaması, küresel piyasalarda petrol fiyatlarının artmasına yol açtı.

Geçen haftayı Brent petrolde yüzde 7,8, ABD Batı Teksas türü ham petrolde (WTI) ise yaklaşık yüzde 10 yükselişle tamamlayan piyasalar, yeni haftada da artış eğilimini sürdürdü.

Brent ham petrol yüzde 0,54 yükselerek varil başına 96,80 dolara ulaşırken, WTI petrolü yüzde 0,72 artışla 92,14 dolara çıktı. Brent petrolün 100 dolar sınırına yaklaşması yatırımcıların odağına yerleşti.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA SEVKİYAT VE GEMİ TRAFİĞİ DÜŞÜŞTE

Dünyadaki petrol arzının yaklaşık beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı'nda askeri hareketlilik nedeniyle ticaret trafiği yavaşladı. Analiz şirketi Kpler'ın verilerine göre son 10 günde boğazdan günde ortalama 10 emtia gemisi geçti ve bu durum Mayıs ayından bu yana kaydedilen en düşük seviye oldu.

ABD Merkez Komutanlığı, İran'ın ihracat merkezi Hark Adası açıklarında hedef alınan bir tanker dahil olmak üzere üç İran petrol tankerinin vurulduğunu açıklarken, İran Devrim Muhafızları da izinsiz güzergahlardaki üç tanker ile üç ABD gemisini hedef aldığını duyurdu.

Denizcilik istihbarat şirketi Marisks, askeri çatışma ile ticari taşımacılık arasındaki ayrımın zayıfladığını ve yaşananların önemli bir tırmanmaya işaret ettiğini belirtti. Öte yandan İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai, Hürmüz Boğazı'nın dışında kısıtlı bir bölge ilan edileceğini ifade etti.

OPEC+ KARAR DEĞİŞTİRMEDİ, ANALİSTLER UZUN SÜRELİ AÇMAZ BEKLİYOR

Pazar günü toplanan OPEC+ grubu, Ekim ayına ilişkin petrol üretim politikasında herhangi bir değişikliğe gitmedi ve yeni kotalar üzerinde anlaşılmadan adım atılmayacağını açıkladı. ANZ analistleri ise ABD ve İran arasındaki kontrollü askeri müdahalelerin uzun süreli bir açmaza dönüşmesinin en olası senaryo olduğunu değerlendirdi.

Ortadoğu'daki petrol arzının tamamen toparlanmasının gecikebileceğini öngören analistler, ihracatın 2026'nın geri kalanında kısıtlı kalacağını, son çeyreğin sonlarına doğru kademeli bir yeniden açılma yaşanabileceğini ifade etti.

Savaş öncesindeki petrol akış seviyelerine dönüşün ise 2027'nin ilk çeyreğinin sonlarından veya ikinci çeyreğinin başlarından önce gerçekleşmesi beklenmiyor.

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