Altın fiyatları, önceki seansta yaşadığı yüzde 2'lik düşüşün ardından Cuma günü kayıplarını derinleştirdi.

Brent petrolün varil fiyatının 100 dolar sınırını aşarak enflasyon endişelerini tetiklemesi ve gelecek haftaki Federal Rezerv (Fed) toplantısı öncesinde faiz artırımı olasılığını kuvvetlendirmesi piyasalarda etkili oldu.

Spot altının ons fiyatı, Çarşamba günü kaydettiği iki haftanın en yüksek seviyesinden 130 dolardan fazla gerileyerek yüzde 0,4 düşüşle 4.030,09 dolara indi.

Altının ons fiyatındaki düşüşle birlikte yurt içinde serbest piyasada da gram altının fiyatı düştü. TSİ 07.30 itibarıyla gram altın 6 bin 131 liradan işlem görüyor.

ABD'de Ağustos vadeli altın sözleşmeleri de yüzde 0,4 azalışla 4.033,20 dolar seviyesine geriledi.

"Kısa Vadede Dalgalanma Beklentisi Yüksek"

Kayıplara rağmen değerli metal, haftalık bazda yüzde 0,4'lük sınırlı bir kazanç elde etme yolunda ilerliyor.

GoldSilver Central Yönetici Direktörü Brian Lan, piyasadaki mevcut tabloyu şu sözlerle değerlendirdi:

"Kısa vadede daha fazla dalgalanma bekliyoruz... Altın haftalardır 3.980 dolar ile 4.170 dolar bandı arasında sıkışmış durumda. Fiyatlar ne zaman 4.000 dolara ya da bu seviyenin biraz altına yaklaşsa, büyük alıcıların devreye girerek piyasayı tekrar yukarı taşıdığını görüyoruz."

Jeopolitik Gerilim Petrolü Fırlattı

Jeopolitik gelişmeler cephesinde, ABD Başkanı Donald Trump Perşembe günü yaptığı açıklamada, Yemenli savaşçıların Kızıldeniz'de Suudi Arabistan'a ait iki petrol tankerini vurmasının ardından İran ve Husi müttefiklerine yönelik "büyük bir askeri ceza" uygulanacağını taahhüt etti.

Bu gelişmelerin etkisiyle Brent petrolün varil fiyatı Perşembe günü yüzde 7 sıçrayarak Mayıs ayından bu yana ilk kez 100 dolar eşiğini aştı. Bu tırmanış, savaşın başlangıcından bu yana kaydedilen en sert yükselişlerden biri olarak kayıtlara geçti.

Merkez Bankalarının Faiz Kararları Takip Ediliyor

Yüksek seyreden ham petrol fiyatları, küresel enflasyona ilişkin kaygıları artırırken faiz oranlarının daha uzun süre yüksek seviyelerde kalacağı beklentisini besliyor. Altın geleneksel olarak enflasyona karşı bir korunma aracı olarak görülse de yüksek faiz ortamında herhangi bir faiz getirisi sunmadığı için cazibesini yitiriyor.

Piyasaların odağında aynı zamanda Fed'in önümüzdeki hafta gerçekleştireceği politika toplantısı yer alıyor. Merkez bankasının faizleri sabit tutması genel olarak beklenirken, CME FedWatch verilerine göre tüccarlar Eylül ayında bir faiz artırımı yapılma olasılığını yaklaşık yüzde 81 olarak fiyatlandırıyor.

Diğer taraftan Avrupa Merkez Bankası (ECB) da Perşembe günü beklentilere paralel olarak faiz oranlarını değiştirmeyerek sabit tuttu ancak Eylül ayında olası bir faiz artırımı için kapıyı açık bıraktı.

Diğer Değerli Metallerde Son Durum

Değerli metaller piyasasının genelinde de satıcılı bir seyir izlendi:

Gümüşün ons fiyatı yüzde 0,7 düşüşle 57,29 dolara gerilese de haftalık bazda yüzde 2,5'lik kazanca yöneldi.

Platin yüzde 1,3 değer kaybıyla 1.579,49 dolara indi.

Paladyum yüzde 1,5 gerilemeyle 1.237,50 dolara düşerek haftayı kayıpla kapatma yoluna