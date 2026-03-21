ABD’li hava yolu şirketi United Airlines, İran’daki savaşın etkisiyle hızla yükselen yakıt maliyetlerine karşı operasyonlarını daraltma yoluna gidiyor. Şirketin Üst Yöneticisi Scott Kirby’nin çalışanlara gönderdiği mesajda, son üç haftada jet yakıtı fiyatlarının iki kattan fazla arttığı belirtildi.

YAKIT GİDERİ 11 MİLYAR DOLAR ARTACAK

Kirby, mevcut fiyat seviyelerinin korunması halinde şirketin yıllık yakıt giderinin yaklaşık 11 milyar dolar artacağını vurguladı. Talebin halen güçlü seyrettiğini ifade eden Kirby, buna karşın artan maliyetlerin bilet fiyatlarına yansıtılmasının uzun vadede zorlaşabileceğine dikkat çekti.

Şirketin planlamalarını petrolün varil fiyatının 175 dolara kadar yükselebileceği ve 2027 sonuna kadar 100 doların altına inmeyeceği varsayımına göre yaptığını aktaran Kirby, ikinci ve üçüncü çeyrekte düşük talep görülen saat ve günlerde kapasitenin yaklaşık yüzde 3 azaltılacağını bildirdi.

Chicago operasyonlarında yüzde 1’lik kesinti yapılacağını belirten Kirby, Tel Aviv ve Dubai uçuşlarının durdurulmasının da yüzde 1 ek düşüş yaratacağını kaydetti. Böylece toplam kapasite daralmasının kısa vadede yaklaşık yüzde 5’e ulaşacağı ifade edildi. Şirketin hedefi ise sonbaharda yeniden tam programa dönmek.