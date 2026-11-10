Petrol fiyatları ABD Başkanı Trump'ın açıklamalarının ardından sert düşüş yaşadı. Brent petrol bugün TSİ 11.57 itibarıyla yüzde 3'ten fazla düşüşle 89,67 dolar seviyesine gerileyerek 28 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyeyi gördü. WTI vadeli işlemleri ise 84 dolara indi. Böylece Brent petrol fiyatları 1 Eylül'den bu yana ilk kez 90 doların altına indi. ABD Başkanı Donald Trump, bölge ülkelerinden gelen talepler doğrultusunda İran’a yönelik yeni askeri saldırıları şimdilik ertelemeyi planladığını bildirdi. Petrol fiyatları, önceki seansta yaşanan kayıpların ardından salı günü de geriledi. Trump’ın İran’a karşı şu aşamada yeni bir askeri müdahaleye gerek olmadığını belirtmesi, Orta Doğu’daki arz kesintilerinin uzun süre devam edeceği endişelerini azalttı. Pazartesi günü açıklamalarda bulunan Trump, söz konusu kararda Katar Başbakanı’nın Beyaz Saray’daki temasları sırasında ilettiği çağrıların da belirleyici olduğunu kaydetti.

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