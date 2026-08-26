Macaristan'ın Heves bölgesinde 1962 yılında gerçekleştirilen jeolojik arama çalışmaları sırasında petrolcüler beklemedikleri bir keşifle karşılaştı. Petrol aramak amacıyla açılan sondaj kuyusundan, yerin altından 65 derece sıcaklıkta kükürtlü su çıkmaya başladı. Dakikada 1500 litre debiyle fışkıran ve başlangıçta kapatılan bu sıcak su kaynağı, basınç nedeniyle yeniden açıldıktan sonra 60 yılı aşkın süredir kesintisiz akışını sürdürüyor.

YILLAR İÇİNDE OLUŞAN DOĞAL MUCİZE: TUZ TEPESİ

Çam ormanının ortasından yüzeye çıkan termal su, yamaçtan aşağı akarken içerdiği zengin kireç ve tuz minerallerini araziye bıraktı. Yıllar süren bu birikim sonucunda bölgede devasa kireç tabakalarından oluşan ve "tuz tepesi" olarak adlandırılan nadir bir doğal yapı meydana geldi. Kaynağın keşfedildiği ilk dönemlerde sadece çevre köylerdeki vatandaşların bel ve eklem rahatsızlıkları için kullandığı bu alan, zamanla ülke genelinden ve ardından dünya çapından ziyaretçilerin akınına uğramaya başladı.

Halk arasında yayılan kulaktan kulağa haberler üzerine yetkililer, suyun tıbbi niteliklerini resmi olarak belgelemek amacıyla 1992 yılında geniş kapsamlı klinik araştırmalar başlattı. Eklem rahatsızlığı yaşayan hastalar üzerinde yürütülen testlerin son derece olumlu sonuç vermesinin ardından kaynağa resmi "şifalı su" statüsü verildi. Tıbbi değerlendirmeler; kükürtlü termal suyun yaşa veya strese bağlı eklem aşınmalarına, kronik bel ve sırt ağrılarına, omurga ameliyatları sonrası rehabilitasyon süreçlerine, sedef ve egzama gibi cilt hastalıklarına ve iltihaplı kadın hastalıklarına karşı tedaviye destek sağladığını ortaya koydu.

KÜRESEL BİR SAĞLIK MERKEZİ HALİNE GELDİ

Geçmişte bir sondaj tesadüfü olarak görülen çalışma, günümüzde uluslararası ölçekte hizmet veren dev termal tesislere ev sahipliği yapıyor. Bölgeye inşa edilen Saliris kompleksi ve Nostalgia Strandfürdő gibi tesisler, hem medikal tedavi arayan hastalara hem de doğa içinde dinlenmek isteyen turistlere yılın 12 ayı hizmet vermeye devam ediyor.