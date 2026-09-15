Petrol fiyatları, Suudi Arabistan’daki enerji altyapısına düzenlenen saldırıların Doğu-Batı petrol boru hattını devre dışı bırakması ve Körfez’de deniz taşımacılığı risklerini azaltmaya yönelik adımlara ilişkin belirsizlikler nedeniyle salı günü değer kazandı.
Küresel piyasalarda yaşanan bu yükselişte, Orta Doğu’daki çatışmaların genişleyerek küresel petrol arzını aksatabileceğine yönelik endişeler etkili oldu.
ENERJİ PİYASALARINDA YÜKSELİŞ TRENDİ
Piyasalardaki hareketlilikle birlikte Brent ham petrol varil başına 107 dolara ulaştı. Brent ham petrol bir önceki seansta da yüzde 1 oranında değer kazanmıştı.
ABD ham petrolü (WTI) ise yüzde 1,24 artışla 102,65 dolar seviyesine yükseldi. WTI, önceki seansta da yüzde 1,3 oranında prim yapmıştı.
ASKERİ SALDIRILAR VE BÖLGESEL RİSKLER
Yemen’deki Husilerin pazartesi günü Suudi Arabistan’a yönelik yeni saldırılar düzenlemesi ve Körfez Arap ülkelerinin İran ile gerçekleştirmeyi planladığı görüşmeleri ertelemesi piyasadaki endişeleri artırdı.
Husiler, Suudi Arabistan’ın güneyinde yer alan Hamis Muşayt askeri hava üssüne füze ve insansız hava araçlarıyla saldırı gerçekleştirdi. Bu operasyonlarda uçak hangarları, radar sistemleri, pistler ve mühimmat depolarının hedef alındığı bildirildi.
DOĞU-BATI BORU HATTINDA FAALİYET AKSAMASI
Son gelişmeler, Suudi Arabistan’ın cuma günü maruz kaldığı ve Riyad yönetiminin Irak’taki İran destekli grupları sorumlu tuttuğu saldırıların ardından yaşandı.
Söz konusu saldırılar, petrol ihracatının abluka altındaki Hürmüz Boğazı’nı bypass ederek taşınmasını sağlayan kritik önemdeki Doğu-Batı boru hattının faaliyetlerinde aksamalara yol açmıştı.