Piyasalar yeni haftaya hareketli başladı. Yeni günde ABD ve İran arasındaki gelişmeler altın, gümüş, petrol ve her şeyde düşüşleri meydana getirdi.

Ons altın dün 4 bin 100 dolara yükseldi. Ancak yeni günde kazançlarını sildi. Ons altın bugün sabah seansında TSİ 07.41'de 4 bin 39 dolara kadar geriledi.

Değerlendirmelere göre ons altında kısa vadede 4.000 dolar seviyesi destek olarak öne çıkarken, olası bir faiz artışı durumunda 3.850 dolar seviyesi kritik destek noktası olarak takip ediliyor.

Gram altında ons altındaki düşüşlerin etkisiyle, aşağı yönlü bir eğilim sergiliyor. Gram altın bugün sabah seansında 07.41'de 6 bin 151 lirada bulunuyor.

Gümüş fiyatları haftaya düşüşle başlayan enstrümanlardan oldu. Ons gümüş dün 60 dolara kadar yükseldi. Ancak gümüşteki bu yükseliş kalıcı olmadı. Ons gümüş bugün sabah seansında 07.41'de 57,06 dolarda bulunuyor.

Petrol fiyatları dün başlattığı düşüşlerini yeni güne taşıdı. Ons gümüş bugün sabah seansında 07.41'de 84,11 dolarda bulunuyor.

GÖZLER FED KARARINDA

Piyasalar, Fed’in bu haftaki toplantısında faizi sabit tutma olasılığını daha yüksek görürken, faiz artışı beklentilerinde de belirgin bir sıçrama yaşandı. Diğer yandan ABD Başkanı Donald Trump, merkez bankasına faiz indirimi çağrısında bulundu.

İki gün süren kritik para politikası toplantısını çarşamba günü tamamlayacak olan ABD Merkez Bankası (Fed) öncesinde piyasalardaki beklentiler şekilleniyor. CME FedWatch verilerine göre piyasa aktörleri, Fed’in bu toplantıda faizleri sabit bırakma ihtimalini %62 olarak fiyatlıyor.

Ancak en az 25 baz puanlık bir faiz artışı beklentisinin bir hafta içinde %16’dan %38’e fırlaması dikkat çekti. Piyasaların eylül ayı toplantısına yönelik faiz artışı olasılığı beklentisi ise %81 seviyesine kadar tırmandı.

"DÜNYADAKİ EN DÜŞÜK FAİZ BİZDE OLMALI"

Sıkılaşma beklentileri güçlenirken siyaset kanadından ise tam tersi bir hamle geldi. Pazartesi günü açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, Fed’e faiz indirimi çağrısını yineledi. Trump, ABD’nin küresel ölçekte en düşük faiz oranına sahip ülke olması gerektiğini savundu.

Finans kuruluşu Citadel Securities ise iddialı bir beklenti öne sürdü. ABD merkezli kuruluş; FED Başkanı Kevin Warsh'ın fiyat istikrarı taahhütlerinin ardından, güvenilirliğini güçlendirmek için bu hafta faiz artışına gidebileceğini savundu.

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