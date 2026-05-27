Türkiye'nin enerji bağımsızlığı yolundaki çalışmaları hız kesmeden devam ederken, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), petrol arama ve üretim faaliyetlerini genişletmek amacıyla dev bir adım attı. TPAO, operasyonel süreçlerin aksamaması ve üretim tesislerinin kurulumu için onlarca taşınmaz üzerinde kamulaştırma ve irtifak hakkı talebinde bulundu.

MAPEG’E RESMİ BAŞVURU YAPILDI: ARAZİLERE EL KONULACAK

TPAO, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu'nun 10. maddesine dayanarak, petrol işlemleri için gerekli olan taşınmazların mülkiyet ve kullanım haklarını elde etmek üzere 15 Mayıs 2026 tarihinde Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’ne (MAPEG) resmi başvurusunu iletti.

Söz konusu başvuru, Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca ilan edilerek kamuoyunun bilgisine sunuldu. Başvuru dosyasına göre, çok sayıda ada ve parseli kapsayan geniş bir alanda hem mülkiyet devri hem de irtifak hakkı tesisi isteniyor. Listede yer alan bazı kritik taşınmazlar ve talep edilen alan miktarları şu şekilde:

Geniş Ölçekli Alanlar: Özellikle 259 ada 6 parselde toplamda 3.454,87 m² mülkiyet ve 2.463,16 m² irtifak alanı ile en dikkat çekici taleplerden biri gerçekleştirildi.

Stratejik Noktalar: 249 ada 1 parselde 1.695,49 m², 257 ada 7 parselde ise 1.671,77 m² irtifak hakkı istenerek boru hattı veya erişim yolları için hazırlık yapıldığı sinyali verildi.

Yeni Mülkiyet Talepleri: 294 ada üzerindeki 6, 7, 9 ve 10 numaralı parsellerde sadece mülkiyet devri talep edilmesi, bu bölgelerde kalıcı tesislerin kurulabileceği şeklinde yorumlanıyor.

KANUN BU KONUDA NE DİYOR?

Türk Petrol Kanunu'nun 10. maddesi, petrol arama ve üretim faaliyetlerinin "kamu yararı" taşıdığını esas alıyor. Bu kapsamda, faaliyetler için zorunlu olan arazilerde arazi sahibiyle anlaşma sağlanamadığı durumlarda, MAPEG aracılığıyla kamulaştırma süreci işletilebiliyor.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

MAPEG tarafından yayımlanan ilan, hak sahiplerine yönelik bir bilgilendirme niteliği taşıyor. İlan süresince taşınmaz sahiplerinin itiraz hakları ve sürece dair yasal hakları korunurken, TPAO’nun bu hamlesiyle bölgedeki enerji sondaj ve üretim kapasitesinin artırılması hedefleniyor.

Editör Notu: Enerji projeleri kapsamında yapılan bu tür kamulaştırmalar, Türkiye’nin yerli enerji üretim hedefleri açısından kritik önem arz ediyor. Hak sahiplerinin MAPEG duyurularını yakından takip etmesi öneriliyor.