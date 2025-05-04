Shell İcra Kurulu Başkanı Wael Sawan, Cuma günü Financial Times’a yaptığı açıklamada, BP için olası bir devralma sorusuna, “Öncelikle kendi hisselerimizi geri almayı tercih ederiz” yanıtını verdi.

Sawan, Shell’in büyük satın almalar için kapasitesinin sorulması üzerine ise “Kendi evimizi düzene sokmalıyız, daha yapacak çok işimiz var” diyerek temkinli bir yaklaşım sergiledi.

Shell sözcüsü, Sawan’ın yorumlarını doğruladı.

MEGA BİRLEŞME KÜRESEL ENERJİ PİYASASINI NASIL ETKİLER?

Shell’in BP’yi devralması, şirketi Exxon ve Chevron gibi küresel enerji devleriyle rekabet edebilecek bir ölçeğe taşıyabilir. Ancak böylesine büyük bir birleşme, düzenleyici kurumların sıkı incelemesine takılabilir.

Shell, bu hafta beklentileri aşan ilk çeyrek kâr sonuçlarını açıklayarak 3,5 milyar dolarlık hisse geri alımı başlattı.

Bloomberg’e konuşan kaynaklar, Shell’in BP ya da başka bir talibin hamle yapmasını bekleyebileceğini, mevcut çalışmaların ise böyle bir senaryoya hazırlık amacı taşıyabileceğini belirtti. Görüşmelerin henüz erken aşamada olduğu, Shell’in mega birleşme yerine hisse geri alımlarına odaklanabileceği ifade edildi.

Shell sözcüsü, konuyla ilgili “Performans, disiplin ve sadeleşmeye odaklanarak değer yaratmaya devam ediyoruz” açıklamasını yaptı. BP ise yorum yapmaktan kaçındı.

Son dönemde kârlılık baskısı altında olan BP, CEO Murray Auchincloss liderliğinde 2027’ye kadar 20 milyar dolarlık varlık satışı, harcama kesintileri ve hisse geri alımları planlıyor.

Şirket, yatırımcı güvenini artırmak için çalışırken strateji şefinin görevden ayrıldığını duyurdu.

Reuters’a konuşan kaynaklar, aktivist yatırımcı Elliott Investment Management’ın daha derin maliyet kesintileri talep ettiğini ve bu değişimde etkili olduğunu belirtti. Elliott, BP’deki hissesini yüzde 5’in üzerine çıkararak BlackRock ve Vanguard ile birlikte en büyük hissedarlar arasına yerleşti.