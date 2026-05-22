ABD’nin en büyük enerji şirketi ExxonMobil, eski Devlet Başkanı Hugo Chavez döneminde varlıklarına el konularak fiilen kovulduğu Venezuela’ya yaklaşık 20 yıl sonra tarihi bir dönüş yapmaya hazırlanıyor.

Konuya yakın kaynakların The New York Times’a aktardığı bilgilere göre, Amerikan enerji devi, Nicolas Maduro yönetiminin devrilmesinin ardından ülkede yeniden petrol çıkarma haklarını elde etmek için geçici hükümetle ileri düzeyde müzakereler yürütüyor.

Küresel enerji piyasalarında şok etkisi yaratan bu hamle, Maduro sonrasında ülkenin ABD ile ekonomik açılım sürecini yöneten geçici lider Delcy Rodriguez ile yürütülen diplomatik temasların ardından geldi. Bir ay içinde resmileşmesi beklenen anlaşma kapsamında ExxonMobil'in, Venezuela genelindeki altı stratejik sahada petrol üretimi için masaya oturması öngörülüyor.

MADURO'DAN DEVRİLİNCE HEMEN TRUMP İLE GÖRÜŞTÜ

Bu tarihi geri dönüş, daha ocak ayında Venezuela'yı "yatırım yapılamaz" olarak nitelendiren ExxonMobil yönetiminin sert tutumundaki radikal bir eksen kaymasını gösteriyor. ExxonMobil CEO'su Darren Woods, Maduro'nun devrilmesinden hemen sonra ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmede, geçmişte Venezuela'da iki kez kamulaştırma kurbanı olduklarını hatırlatarak geri dönmek için "çok köklü güvenceler" talep etmişti.

Ancak küresel jeopolitik arenada yaşanan değişimler şirketin geri adım atmasını sağladı. Woods, son yaptığı açıklamada, firmanın Kanada'daki ağır petrol tecrübelerinin Venezuela’da kendilerine büyük bir operasyonel avantaj sağlayacağını belirterek yeni yatırımları "umut verici" olarak tanımladı.

2007 YILINDA İLİŞKİLER KOPTU

Venezuela ile ExxonMobil arasındaki ilişkiler, 2007 yılında dönemin solcu lideri Hugo Chavez'in yabancı petrol şirketlerini millileştirme hamlesiyle tamamen kopmuştu. O dönem ülkeyi terk ederek uluslararası mahkemelerde uzun soluklu bir hukuk savaşı başlatan ExxonMobil, yatırımlarını Venezuela'nın sınır komşusu ve bölgesel rakibi Guyana'ya kaydırmış, bu durum devrik lider Nicolas Maduro'nun da sık sık tepkisini çekmişti.