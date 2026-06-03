Krizin etkileri yalnızca akaryakıt istasyonlarındaki kuyruklarla sınırlı kalmadı. Yerel yönetimler, mevcut stokların hızla tükenmesini önlemek amacıyla kota ve kupon uygulamalarını devreye sokarken, bazı bölgelerde taşınabilir bidonlara yakıt satışı da yasaklandı. Uzmanlar, tedarik hatlarındaki aksaklıkların sürmesi halinde benzer önlemlerin başka bölgelere de yayılabileceğini belirtiyor.

Aİ-95 BENZİNİ İÇİN KUPON DÖNEMİ

Moskova tarafından atanan Kırım yöneticisi Sergey Aksyonov, en yaygın kullanılan yakıt türlerinden Aİ-95 benzinin bazı istasyonlarda yalnızca kuponla satılacağını açıkladı. Uygulamanın öncelikli olarak sosyal hizmetler, kamu kurumları ve kritik görevlerde kullanılan araçlar için hayata geçirildiği belirtiliyor.

ARAÇ BAŞINA 20 LİTRE SINIRI

Aİ-92 tipi benzinde ise daha farklı bir uygulamaya geçildi. Yetkililer, araç başına günlük en fazla 20 litre yakıt satılacağını duyurdu. Ayrıca bidonlara yakıt satışının da yasaklandığı bildirildi. Alınan kararların temel amacı, mevcut yakıt stoklarının daha uzun süre kullanılmasını sağlamak olarak gösteriliyor.

AKARYAKIT İSTASYONLARINDA UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Kısıtlamaların ardından Kırım ve Sivastopol'daki birçok akaryakıt istasyonunda uzun araç kuyrukları oluştu. Yerel basında yer alan haberlerde bazı istasyonlarda yakıtın tamamen tükendiği, bazı noktalarda ise yalnızca sınırlı miktarda satış yapılabildiği aktarıldı. Yetkililer vatandaşlara panik alımı yapmamaları çağrısında bulunuyor.

SALDIRILAR TEDARİK HATLARINI ZORLUYOR

Uzmanlara göre krizin temel nedenlerinden biri, Ukrayna'nın son aylarda Rusya'nın petrol rafinerileri, yakıt depoları ve lojistik hatlarına yönelik saldırılarını artırması. Bu durum özellikle işgal altındaki bölgelerin yakıt tedarikinde aksamalara yol açarken, Rusya daha önce de iç piyasadaki arzı korumak amacıyla benzin ihracatına geçici kısıtlamalar getirmişti.