Azerbaycan’ın enerji devi SOCAR, Türkiye’deki dev limanını gözden çıkardı. Ege Bölgesi’nin en büyük entegre limanı olan Socar Terminal için satış düğmesine basıldı. Kulislere göre bu satış, dev bir yatırım planının finansman kaynağı olacak.

ELDEN ÇIKARMA GÖRÜŞMESİ BAŞLADI

Bloomberg News’e konuşan kaynaklar, SOCAR Türkiye’nin Petkim’e hizmet veren konteyner limanı ve çevresindeki ek tesisleri elden çıkarmak için ön görüşmelere başladığını aktardı. Henüz net bir alıcı olmamakla birlikte, şirketin liman iştiraki olan Petlim Limancılık’taki tüm hisseleri geçtiğimiz aylarda devralması bu hamlenin habercisiydi. Ancak masadaki görüşmelerin ne zaman anlaşmayla sonuçlanacağı veya sonuçlanıp sonuçlanmayacağı hâlâ belirsizliğini koruyor.

DAHA BÜYÜK BİR PLAN VAR

SOCAR, şimdiye kadar Socar Terminal’e 420 milyon dolarlık yatırım yaptı. Liman yılda 1,5 milyon TEU (yirmi fitlik konteyner) elleçleme kapasitesine sahip. Ancak Azeri şirket artık odağını petrokimya alanına çeviriyor.

SOCAR’ın Türkiye’de gerçekleştirmeyi planladığı yaklaşık 7 milyar dolarlık petrokimya yatırımı için kaynak arayışı sürerken, Socar Terminal’in satışı bu stratejik büyüme planının önemli bir parçası olarak öne çıkıyor.

Yatırımlarını yeniden yapılandıran şirket, yılın başında Bursagaz ve Kayserigaz gibi önemli grup şirketlerini de AKSA Doğalgaz’a satmıştı. Bu hamleler, SOCAR’ın Türkiye stratejisinde radikal bir dönüşüm sürecine girdiğini gösteriyor.