Ortadoğu'daki enerji tesislerine ve tankerlere yönelik saldırılar petrol piyasasında arz endişesini güçlendirdi. Brent ve ABD Batı Teksas türü ham petrol (WTI), dört haftalık düşüşün ardından ilk haftalık yükselişini kaydetmeye hazırlanıyor.

Brent petrol vadeli işlemleri, perşembe günü yaklaşık 2 dolar yükselerek 6 Kasım'dan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Cuma günü TSİ 07.35 itibarıyla ise yüzde 0,06 düşüşle varil başına 96,51 dolardan işlem gördü.

WTI vadeli işlemleri, çarşamba günkü kapanışına göre 1,73 dolar veya yüzde 2,5 artışla 85,79 dolara çıktı. ABD'de Şükran Günü tatili nedeniyle perşembe günü WTI işlemleri yapılmadı.

Önceki haftalarda fiyatlar, ABD Başkanı Donald Trump'ın ara seçimlerin ardından İran'a yönelik askeri harekatı genişletmeyeceği beklentisiyle gerilemişti. Bölgedeki saldırıların yeniden artması ise arz risklerini öne çıkardı.

100 DOLAR İÇİN ARZ KOŞULU

ANZ analistleri Brian Martin ve Daniel Hynes, Brent petrolün 100 doların üzerine çıkabileceğini, ancak bunun için arzın giderek daha fazla kısıtlandığına ilişkin kanıtların ortaya çıkması gerektiğini belirtti. Analistlere göre, Ortadoğu'da yeni bir büyük gerilim yaşanmaması halinde bu seviyenin aşılması daha zor olacak.

İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere yönelik saldırıları petrol ihracatını aksatırken, İran'la ittifak halindeki Yemenli Husi milislerinin Suudi Arabistan'ın enerji altyapısını ve limanlarını hedef alması da arz risklerini artırdı.

Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Saudi Aramco'ya ait Jazan rafinerisine perşembe günü füze isabet etmesi sonucu Nepalli bir işçi hayatını kaybetti, birkaç işçi yaralandı. Rafineride bazı operasyonlar geçici olarak durduruldu.

Jazan'daki saldırı, Husilerin Suudi Arabistan'ın en büyük rafinerisi ve önemli ham petrol ihracat merkezlerinden Ras Tanura ile Kızıldeniz kıyısındaki Cidde ve Jazan limanlarına yönelik saldırıları üstlenmesinin ardından gerçekleşti.

OPEC+ İÇİN ÜRETİM HEDEFLERİNİ KORUMA BEKLENTİSİ

Piyasalar, pazar günü yapılacak OPEC+ toplantısını izliyor. Üyelerin toplantıda 2027 yılı arz stratejisini görüşmesi bekleniyor.

Görüşmeler hakkında bilgi sahibi iki kişinin aktardığı beklentiye göre, İran savaşının petrol arzında yarattığı aksaklıklar nedeniyle grup üretim hedeflerini en az 2027'nin ilk çeyreği boyunca koruyacak.

RAFİNERİ YANGINLARI VE ÜRETİM KESİNTİLERİ

Ukrayna, ekim ayının sonundan bu yana Rus petrol rafinerilerine yönelik insansız hava aracı saldırılarını yoğunlaştırdı. Son saldırıda Rusya'nın güneyindeki Krasnodar bölgesinde bulunan Slavyansk ECO rafinerisinde yangın çıktı. Saldırılar, Rusya'nın rafineri üretimini ve yakıt ihracatını etkileyerek küresel dizel arzını daralttı.

Perşembe günü Tayland'daki Bangchak ve Venezuela'daki Amuay rafinerileri de yangınlardan etkilendi.

Brezilya açıklarındaki Bacalhau petrol sahasında ise yaşanan olay nedeniyle üretim durdu. İşletmeci Equinor, kesintinin beş ila sekiz hafta süreceğini tahmin ediyor. Equinor'un ortağı Galp de çarşamba günü yaptığı açıklamada kesintiye ilişkin bilgileri paylaştı.