Petrol fiyatlarındaki düşüş salı günü ikinci güne taşındı. ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik yeni askeri saldırıları şimdilik ertelemeyi planladığını açıklaması, Orta Doğu’daki arz kesintilerinin uzun süreceğine ilişkin endişeleri azalttı.

Brent petrol vadeli işlemleri yüzde 1’i aşan düşüşle varil başına 91,50 dolara, ABD Batı Teksas türü (WTI) ham petrol vadeli işlemleri ise 85,80 dolara indi. Ağustos sonundan bu yana en düşük seviyesine gerileyen Brent, 30 Ekim’de ulaştığı altı aylık zirve olan 118 doların yaklaşık yüzde 22 altına düştü.

SALDIRILARI ERTELEME PLANI, ABLUKAYA DEVAM

Trump, pazartesi günü yaptığı açıklamada, bölge ülkelerinin talepleri doğrultusunda İran’a yönelik yeni askeri saldırıları şimdilik ertelemeyi planladığını söyledi. Katar Başbakanı’nın Beyaz Saray’daki görüşmeler sırasında yaptığı çağrıların da bu tutumunda etkili olduğunu belirtti.

Reuters’a verdiği röportajda ve daha sonra Beyaz Saray’da düzenlenen basın toplantısında ise Hürmüz Boğazı’ndaki deniz ablukasını şimdilik sürdürmeyi planladığını ifade etti.

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, piyasanın ABD ara seçimlerinden bu yana Trump’ın İran politikasındaki daha uzlaşmacı yaklaşımına odaklandığını söyledi. Waterer’a göre Hürmüz Boğazı çevresindeki gemilere yönelik saldırılar devam etse de piyasaya yeni bir risk primi ekleyecek ölçüde tırmanmadı.

90 DOLARIN ALTI İÇİN KALICI GERİLİM AZALMASI ŞARTI

Eurasia Group Kıdemli Analisti Gregory Brew, son satışlara rağmen Brent petrolün 90 doların altına inmesinin, gerilimin kalıcı biçimde azaldığına ilişkin daha güçlü işaretler ve ABD-İran anlaşması olmadan zor göründüğünü belirtti.

Brew, İran’ın Hürmüz Boğazı’ndan geçen gemilere yönelik saldırılarını sürdürmesi nedeniyle denizcilik sektöründeki risklerin yüksek kaldığını ifade etti. Boğazdaki gelişmelerin deniz taşımacılığını aksatabileceğine ilişkin endişeler de sürüyor.

ABD Kongresi’ndeki Demokratların ise Trump’ı savaşı sona erdirmeye zorlamak amacıyla 11 Aralık’taki hükümet kapanması tarihini siyasi baskı aracı olarak kullanmayı değerlendirdiği belirtiliyor.

RUSYA-UKRAYNA GÖRÜŞMELERİ PLANLANIYOR

Rus ve Ukraynalı yetkililerin, ABD arabuluculuğunda iki gün sürecek görüşmeler için salı günü bir araya gelmesi planlanıyor. Bu temaslar, şubat ayından bu yana iki ülke arasında yapılması planlanan ilk görüşmeler olacak.

Trump, geçen hafta yaklaşık 4,5 yıldır süren savaş için geniş kapsamlı bir barış anlaşmasının mümkün olduğunu ve böyle bir anlaşmanın Avrupa’nın güvenliğini de kapsayabileceğini söylemişti.

PİYASA ARZ VE TALEP RAPORLARINI BEKLİYOR

Yatırımcılar, küresel petrol arzı ve talebine ilişkin değerlendirmeler için ABD Enerji Bilgi İdaresi (EIA), Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA) aylık piyasa raporlarını bekliyor.

Reuters anketine göre OPEC’in petrol üretimi ekimde arttı. Artışa Suudi Arabistan, Kuveyt ve Irak öncülük ederken petrol ihracatına yönelik kısıtlamalar devam etti.

Ham petrol fiyatlarındaki gerileme, enerji maliyetleri üzerinden enflasyon baskılarının hafiflemesine ve merkez bankalarının ilave parasal sıkılaştırmaya duyduğu ihtiyacın azalmasına zemin hazırlayabilir.

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