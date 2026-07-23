Küresel çapta yaşanan gerilim piyasaları etkiliyor. Orta Doğu'daki gerilimin etkisiyle, brent petrol 98 doları aştı. Yükselen petrol fiyatları akaryakıta yeni bir zam daha gelebileceği beklentisini meydana getirdi.

Yemen'deki Husilerin Suudi gemilerine saldırısı petrol fiyatları yukarı taşıdı. İran destekli Husilerin Kızıldeniz’deki Suudi tankerlerini vurması ve Tahran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatması, küresel petrol ticaretinin ana damarlarını tıkadı. Babülmendep ve Hürmüz’ün eş zamanlı kapanmasıyla dünya petrol ihtiyacının yüzde 20’sini sağlayan Körfez ihracat yolları felç oldu.

PETROL FIRLADI

Orta Doğu'nun gerilemesiyle petrol fiyatları da uçuşa geçti. Brent petrol TSİ 14.18'de 98,89 dolara kadar yükseldi.

Ham petrolde de yükselişlerin olduğu görülüyor. Ham petrol TSİ 14.18'de 98,79 dolara fırladı.

YENİ ZAM DALGASI KAPIDA

Bu gelişme, son birkaç haftada benzin ve motorine peş peşe zam yapılmasına yol açtı. Motorine, en son salı 1,12 lira, benzine de bugünden geçerli 1,24 lira zam yapıldı.

Akaryakıta art arda gelen zamlar, gerek benzin gerekse de motorindeki ÖTV’yi eritti. Motorinde ÖTV tutarı, 1,27 liraya düştü.

Sektör kaynakları, motorine, birkaç gün içinde yeni bir zam daha gelebileceğini belirterek, "Bu ayın başında Resmi Gazete’de yayımlanan yeni eşel mobil kararı gereğince zammın yüzde 50’si ÖTV’den karşılanıyor. Yeni zamla birlikte motorinde ÖTV sıfırlanacak. İzleyen aşamada gelen zamlar, ÖTV desteği olmadan doğrudan pompa satış fiyatlarına yansıtılacak" diye konuştu.

Sektör kaynakları, bugün uygulamaya giren zammın ardından benzinde kalan ÖTV tutarının da 4,10 liraya gerilediğini söyledi.

EKİM AYINDA SONA ERECEK

Resmi Gazete'de 3 Temmuz’da yayımlanan karara göre, yurt içi rafineri fiyatlarındaki artışların yüzde 50'si 31 Temmuz'a kadar ÖTV indirimiyle karşılanacaktı.

Ancak, son zamlarla ÖTV eridi. Bu nedenle desteğin de sonuna gelindi, 1 Ağustos-30 Eylül döneminde yüzde 25'e düşürülecek. Eşel mobil sistemi, 1 Ekim 2026 itibarıyla tamamen sona erecek.