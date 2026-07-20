Küresel piyasalarda petrol fiyatları haftaya sert yükselişle başladı. ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının ardından Brent petrol 90 doların üzerini gördü. Petrol fiyatlarının yükselmesiyle birlikte sektör kaynakları, akaryakıta yeni bir zam geleceğini açıkladı. Gazeteci Olcay Aydilek, sosyal medya hesabından motorine bu gece 1 lira 12 kuruş zam geleceğini belirtti. Aydilek, sosyal medya hesabından şu ifadeleri paylaştı: "Motorin zamma doymuyor! Motorine bu gece yarısı 1 lira 12 kuruş zam bekleniyor. Benzin de sırada..." GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI Peki, 20 Temmuz 2026 Pazartesi günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin ve motorin fiyatları ne kadar? İşte il il güncel benzin ve motorin fiyatları… İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları Benzin litre fiyatı: 65.69 TL Motorin litre fiyatı: 73.13 TL LPG litre fiyatı: 31.19 TL İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları Benzin litre fiyatı: 65.54 TL Motorin litre fiyatı: 72.98 TL LPG litre fiyatı: 30.59 TL Ankara akaryakıt fiyatları Benzin litre fiyatı: 66.66 TL Motorin litre fiyatı: 74.25 TL LPG litre fiyatı: 31.19 TL İzmir akaryakıt fiyatları Benzin litre fiyatı: 66.94 TL Motorin litre fiyatı: 74.52 TL LPG litre fiyatı: 30.99 TL

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