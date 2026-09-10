ABD ve İran arasındaki gerilimin artmasıyla Brent petrolünün varil fiyatı 102,09 dolara çıktı. Fiyat, mayıs ayından bu yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Petrol fiyatlarında görülen bu yükselişin ardından yurtiçi tarafta gözler akaryakıt fiyatlarına çevrildi.

"BENZİN FİYATLARINDA DÜŞŞ YOK"

ABD Başkanı Donald Trump, çatışmanın kasım ayındaki ara seçimlerden sonra sona ermemesi durumunda benzin fiyatlarında önemli bir düşüşün olmasının zor olduğunu söyledi.

İngiliz analistler, petrol piyasasının Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmelere odaklandığını belirtti. Gerilimin tırmanmasının boğazdaki petrol akışlarında önemli aksamalara yol açabileceği uyarısı yapıldı.

İran, daha yoğun bir çatışmaya hazır olduğunu açıkladı. Tahran, ABD’nin deniz ablukasına direneceğini ve Amerikan güçlerinin İran topraklarına yönelik saldırılarını sürdürmesi halinde kendi saldırılarını yoğunlaştıracağını uyardı.

Yaklaşık bir aylık göreceli sakinliğin ardından geçen hafta çatışmalar yoğunlaştı. ABD ve İran'n saldırılarını artırmasıyla bölgedeki gerilim yeniden yükseldi.

İran destekli Husi militanlarının Suudi Arabistan’daki çeşitli enerji tesislerine saldırmasıyla çatışma genişledi. Saldırılar sonrasında bazı operasyonlar geçici olarak askıya alındı.

ING analistleri, petrol akışlarının son haftalarda beklentiden daha yüksek seviyelerde gerçekleştiğini belirtti. Ancak gerilimin devam etmesi ve akışların yeniden aksaması halinde piyasanın daha da sıkılaşabileceği ifade edildi.

GÖZLER AKARYAKIT ZAMMINDA

Petrolde yaşanan son yükseliş sonrasında tüm gözler akaryakıt fiyatlarına çevrildi. Geçtiğimiz gün motorinin litresine 7 lira 72 kuruş, benzinin litresine ise 2 lira 48 kuruş zam gelmişti.