Brent petrolünün varil fiyatı yüzde 0,28 artışla 102,60 dolara çıktı. ABD Batı Teksas türü ham petrolün (WTI) varil fiyatı da yüzde 0,29 yükselerek 93,14 dolara ulaştı.

Brent petrolü perşembe günü 4 dolardan fazla yükselirken, WTI yüzde 2'nin üzerinde değer kazandı. ABD'nin Batı Asya'ya takviye gönderdiği yönündeki haberler ve Çin'in yakıt ihracatını kısıtlaması, küresel yakıt arzındaki sıkıntının derinleşebileceği endişesini artırdı.

Brent petrolü, eylül ayında yaklaşık yüzde 14 yükselmesinin ardından bu haftayı yüzde 1,93 düşüşle tamamlamaya hazırlanıyor. WTI ise geçen ay yaklaşık yüzde 4 artış göstermişti.

ÇİN'İN YAKIT İHRACATI KARARI

KCM Trade Başanalisti Tim Waterer, piyasaların hafta boyunca oldukça karmaşık sinyalleri değerlendirdiğini belirtti. Waterer, Suudi Arabistan'ın petrol ihracatındaki toparlanmanın, Körfez'e ilerleyen yeni bir ABD uçak gemisi haberleri ve Çin'in rafine petrol ürünleri ihracatını kısıtlama kararıyla dengelendiğini söyledi.

Waterer, perşembe günkü sert yükselişlerin ardından yatırımcıların cuma günü daha temkinli davrandığını ifade etti.

Çin'in sıvı yakıt ihracatını kısıtladığına dair haberler de perşembe günü endişeleri artırdı. Pekin, mart ayında ABD-İsrail savaşının İran'a karşı başlamasının ardından yakıt ihracatını kısıtlamış, temmuzda ise bu kısıtlamaları gevşetmişti.

Kaynaklara göre Çin, dizel, benzin ve jet yakıtı sevkiyatlarını aylık olarak yönetmeye devam ediyor. Çin, Hong Kong ve Makao dışındaki bölgelere ekim ayında ihracat için büyük rafinerilere henüz onay vermeden perşembe günü bir haftalık tatile girdi. Pekin'in 7 Ekim'de sona erecek tatilin ardından rafinerilere yakıt ihracatına izin verip vermeyeceği belirsizliğini koruyor.

ABD'DEN AVRUPA'YA DİZEL STOKU ÇAĞRISI

ABD'nin, küresel yakıt fiyatlarındaki yükselişi frenlemek için Almanya ve Fransa'dan acil durum dizel stoklarını azaltmalarını istediği bildirildi. Washington'ın, aksi takdirde olası bir ABD dizel ihracat yasağıyla karşılaşabilecekleri konusunda Avrupa'yı uyardığı aktarıldı.