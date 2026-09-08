Orta Doğu’da devam eden jeopolitik gerilimler ve nakliye aksaklıkları, küresel enerji piyasalarında önemli dalgalanmalara neden oldu. İran destekli Husi milislerinin Suudi enerji tesislerini hedef alması ve Tahran’ın ABD’ye yönelik “ekonomik savaş” tehditleri, petrol fiyatlarını haftalardır görülen en yüksek seviyelere çıkardı.

Bu gelişmelerle birlikte Brent petrolü vadeli işlemleri, 24 Temmuz’dan bu yana en yüksek seviyesi olan 99,46 dolara ulaştı. ABD Batı Teksas Orta Ham Petrolü (WTI) ise 8 Haziran’dan beri en yüksek düzeyi olan 94,73 dolara yükseldi.

BANKALAR 2026-2027 TAHMİNLERİNİ YUKARI REVİZE ETTİ

Yaşanan krizin ardından önde gelen finans kuruluşları petrol fiyat beklentilerini yukarı yönlü revize etti. Goldman Sachs, Körfez bölgesindeki nakliye aksamalarının geçecek yıla kadar süreceğini öngörüyor. Kuruş, Brent ve WTI fiyat tahminlerini Arıcak 2026 ve 2027 için varil başına 5 dolar artırdı.

Goldman Sachs, üretimdeki düşüşun derinleşmesi durumunda Brent petrolünün 120 doları aşabileceğini, olumsuz senaryoda ise 60 dolar seviyelerine gerileyebileceğini kaydetti.

Salı günü açıklama yapan HSBC ise Hürmüz Boğazı’ndaki sürekli aksamalara dikkat çekti. Banka, piyasanın bozulmuş bir “yeni normale” uyum sağladığını belirtti. HSBC, 2026 ve 2027 Brent petrol fiyat tahminlerini sırasıyla varil başına 90 dolar ve 85 dolara yükseltti.

Banka, piyasanın 2027 ortasına kadar dengeye gelmesini beklemediğini ifade etti.

Önde gelen aracı kurumların açıkladığı tahmini fiyat hedefleri şu şekilde:

Goldman Sachs: Brent (2026) 80 dolar, Brent (2027) 75 dolar (7 Eylül)

HSBC: Brent (2026) 90 dolar, Brent (2027) 85 dolar (8 Eylül)

Barclays: Brent (2026) 96 dolar, Brent (2027) 85 dolar, WTI (2026) 90 dolar, WTI (2027) 82 dolar (26 Haziran)

JP Morgan: Brent (2026) 85 dolar, WTI (2026) 80 dolar, WTI (2027) 59 dolar (24 Haziran)

UBS: Brent (2027) 80 dolar (18 Ağustos)

BofA: Brent (2026) 82 dolar, Brent (2027) 70 dolar, WTI (2026) 78 dolar, WTI (2027) 66 dolar (17 Haziran)

Macquarie: Brent (2026) 77,09 dolar, Brent (2027) 64 dolar, WTI (2026) 71,42 dolar, WTI (2027) 60 dolar (24 Haziran)

Commerzbank: Brent (2026) 80 dolar (19 Haziran)

Citi: Tahmin tarihi 7 Ağustos

ANZ: Tahmin tarihi 24 Temmuz

Morgan Stanley: Tahmin tarihi 23 Ağustos