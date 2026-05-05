ABD ile İran arasında karşılıklı ateş açılırken, enerji altyapısına yönelik saldırılar yeniden devreye girdi; Hürmüz Boğazı civarında gemiler de hedef alındı.

Brent petrol, pazartesi günü yüzde 5,8 yükseldikten sonra varil başına 114 dolar civarında işlem görürken, ABD ham petrolü (WTI) 105 doların altında kaldı.

ABD Merkez Komutanlığı’na göre, ABD ordusu boğazdan geçiş yapan iki ABD bayraklı gemiye refakat ederken İran kaynaklı saldırıları geri püskürttü. Öte yandan Birleşik Arap Emirlikleri’nde, Füceyre’deki bir petrol terminali de hedef alındı.

Yeni çatışma dalgası, ABD’nin Hürmüz Boğazı’nda mahsur kalan gemilere güvenli geçiş sağlamaya çalıştığı bir dönemde patlak verirken, Washington ile Tahran arasındaki dört haftalık ateşkese ilişkin soru işaretlerini artırdı. ABD Başkanı Donald Trump, Salem News Channel’a verdiği demeçte savaşın iki ila üç hafta daha sürebileceğini ifade etti.

CBS’in haberine göre, ABD savaş gemisi USS Truxtun ve USS Mason boğazdan geçiş yaptı. Gemilere Apache helikopterleri ve diğer hava araçları eşlik ederken, geçiş sırasında koordineli tehditlerle karşı karşıya kalındı.

"Petrol fiyatları ciddi şekilde yükselebilir"

Bloomberg HT'de yer alan habere göre MST Marquee kıdemli enerji analisti Saul Kavonic, saldırıların “ateşkesin çözülmeye başladığını gösterdiğini” belirterek, “Savaşın yeniden başlaması ve özellikle daha fazla petrol altyapısının zarar görmesi halinde petrol fiyatları ciddi şekilde yükselebilir” dedi.

Eurasia Group jeopolitik analisti Gregory Brew ise, “Piyasa açısından sonuç, ABD ile İran arasında bir anlaşma olmadığı sürece boğazın kapalı kalmaya devam edeceğine dair daha fazla işaret” diyerek, bunun petrol fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskının süreceği anlamına geldiği değerlendirmesinde bulundu.

PETROL BU SENE YÜZDE 90 YÜKSELDİ

Brent petrol, çatışmaların piyasadan milyonlarca varillik arzı çekmesiyle bu yıl yaklaşık yüzde 90 yükseldi. Hürmüz Boğazı neredeyse geçişe kapanırken, bölgedeki birçok sahada üretim durduruldu. Tahran’ın gemi trafiğini engellemeye çalışması ve Washington’un İran’a giriş-çıkış yapan gemileri durdurmasıyla boğaz fiilen çift taraflı abluka altına alındı.

