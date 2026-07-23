Petrol fiyatlarındaki yükseliş dur durak bilmeden devam ediyor. 96 doları aşan petrol fiyatları 100 dolara doğru ilerliyor. Orta Doğu'da tansiyonun yeniden yükselmesi, piyasaları hareketlendirdi. Hürmüz Boğazı'na yönelik artan belirsizliklerin etkisiyle petrol fiyatları yükselişe geçti. Brent petrol bugün sabah seansında 08.20'de 96,05 dolar seviyesinde bulunuyor. Ham petrolde de yükselişlerin olduğu görülüyor. Ham petrol sabah seansında 08.22'de 88,72 dolar seviyesinde bulunuyor. TANSİYON YÜKSELİYOR Çarşamba günü ABD Başkanı Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda daha fazla gemiye saldırması halinde Tahran'dakiler de dahil olmak üzere köprüleri ve elektrik santrallerini bombalama tehdidinde bulundu. İran ise ABD müttefiki Körfez ülkelerindeki altyapı tesislerini hedef alma tehdidiyle karşılık verdi. Aynı gün Husiler, Suudi limanlarına deniz ablukası ilan ettiklerinden bu yana ilk kez Suudi gemilerine saldırdı. Bir ABD savunma yetkilisi, aylardır savaştan büyük ölçüde uzak duran Husilerin bu saldırılarının arkasında İran'ın olabileceğini dile getirdi.

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