Suriye'de hükümetin pazar günü akaryakıt fiyatlarını artırma kararının ardından ülkenin farklı şehirlerinde protesto gösterileri düzenlendi.

Göstericiler eylemler sırasında ana karayolunu birkaç saat boyunca trafiğe kapattı. Pazar günü yürürlüğe giren kararla motorin fiyatlarında yüzde 40'a, benzin fiyatlarında ise yüzde 28'e varan artışlar yapıldı.

Hükümet, bu kararın küresel akaryakıt temin maliyetlerindeki sert yükseliş nedeniyle alınan geçici bir önlem olduğunu bildirdi.

Akaryakıt zammı kararının ardından Hama, Han Şeyhun ve Maarratünnuman kentlerinde protesto eylemleri gerçekleştirildiği bildirildi.

Al Jazeera tarafından yayınlanan görüntülerde kalabalık grupların sokaklarda toplandığı ve lastik yaktığı görüldü. Fiyat artışları sosyal medyada da geniş çaplı tartışmalara yol açtı.

HÜKÜMET AÇIKLAMA YAPTI

Suriye hükümeti, fiyat artışlarına küresel piyasalardaki yükselişin yanı sıra kritik öneme sahip Banyas rafinerisindeki yenileme çalışmalarını gerekçe gösterdi.

Yapılan açıklamada, yürütülen çalışmalarla rafinerinin günlük kapasitesinin 80 bin varilden 130 bin varile çıkarılacağı belirtildi.

Suriye Enerji Bakanı Muhammed el-Beşir, cumartesi günü yaptığı açıklamada ülkenin mevcut durumda günlük yaklaşık 102 bin varil petrol ürettiğini ifade etti.

Bakan el-Beşir, yurt içi tüketim için günlük yaklaşık 325 bin varil petrole ihtiyaç duyulduğunu ve aradaki farkın ithalat yoluyla karşılandığını aktardı.

Suriye Devlet Haber Ajansı'nın (SANA) haberine göre Enerji Bakanlığı, küresel piyasa koşulları değiştikçe fiyatları gözden geçirmeye devam edeceğini ve uzun vadede rafine ile depolama kapasitesini genişletmek için çalışacağını açıkladı.

Ülkedeki akaryakıt tedariki, 14 yıl süren savaşın ardından yeniden yapılanma sürecine giren Suriye'nin ekonomik toparlanması için kritik bir role sahip bulunuyor.