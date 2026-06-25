Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, dünyada petrol fiyatları düşerken Türkiye'de akaryakıt fiyatlarının neden aynı kaldığı ya da arttığına ilişkin soruya yanıt verdi.

Bayraktar, pompa fiyatlarının yalnızca ham petrol fiyatına bağlı olmadığını belirterek, ürün fiyatı, dağıtıcı ve bayi marjı ile vergilerin fiyat oluşumunda etkili olduğunu söyledi.

Türkiye'de akaryakıt fiyatları, petrol fiyatlarındaki düşüşe rağmen artış göstermesi nedeniyle yeniden Meclis gündemine taşındı.

İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'a verdiği soru önergesinde, uluslararası petrol fiyatlarındaki artış ile Türkiye'de pompaya yansıyan zamlar arasındaki farkın nasıl açıklandığını sordu.

Cumhuriyet'in aktardığına göre; Öztürk, akaryakıt zamlarının sık sık "uluslararası gelişmeler" gerekçesiyle açıklandığını belirterek, Türkiye'deki tablonun yalnızca küresel gelişmelerle açıklanamayacağını ifade etti.

Kur baskısı, yüksek vergi yükü ve fiyatlama politikalarının akaryakıtı daha pahalı hale getirdiğini vurguladı.

"FİYATI YALNIZCA HAM PETROL BELİRLEMİYOR"

Bakan Bayraktar, akaryakıt fiyatlarının 1 Ocak 2005'ten bu yana serbest piyasa koşullarında belirlendiğini belirtti.

Bayraktar, yanıtında şu değerlendirmeyi yaptı:

“Uluslararası ham petrol fiyatının yanı sıra navlun bedeli, döviz kuru, ülkelerin mevzuatlarına göre belirledikleri gümrük vergileri gibi diğer vergileme unsurları, tarafların özel hukuk hükümleri çerçevesinde aralarındaki anlaşmalar, benzin ve motorin gibi ürünlerin kendi arz-talepleri ile belirli bir zamandaki dönemsel gelişmeler de akaryakıt fiyatlarının oluşumuna etki edebilmektedir. Yurt içinde akaryakıt bayi satış fiyatının oluşumunda ise temel olarak üç ana bileşen bulunmakta olup, bunlar; ürün fiyatı (rafineri çıkış fiyatı veya ithalat fiyatı), dağıtıcı ve bayi marjı ile vergiler (ÖTV ve KDV) olarak sıralanmaktadır.”

NEDEN DÜŞMÜYOR?

Bayraktar, uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarının düşmesi veya döviz kurunda gerileme yaşanması durumlarında akaryakıt fiyatlarının aynı seviyede kalması ya da artış göstermesinin, fiyat oluşumunun yalnızca ham petrol fiyatlarına bağlı olmamasından kaynaklandığını belirtti.

Bayraktar, “Rafine ürünlerin uluslararası piyasa fiyatları, arz ve talep dengeleri, navlun maliyetleri, döviz kuru hareketleri, vergisel unsurlar ve piyasa koşullarında meydana gelen diğer gelişmeler de fiyat oluşumuna eş zamanlı olarak etki edebilmektedir” dedi.

"MALİYE’DEN GÖRÜŞ ALIN"

Bu nedenle söz konusu unsurların birlikte değerlendirilmesi sonucunda oluşan fiyatların nihai olarak pompa satış fiyatlarına yansıtıldığını belirten Bayraktar, vergisel düzenlemeler ve enflasyon etkilerinin kendi bakanlıklarının görev alanına girmediğini, Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan görüş alınmasını istedi.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Peki, 25 Haziran 2026 Perşembe itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

İşte il il güncel benzin ve motorin fiyatları…

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 62.22 TL

Motorin litre fiyatı: 64.50 TL

LPG litre fiyatı: 31.99 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 62.05 TL

Motorin litre fiyatı: 64.33 TL

LPG litre fiyatı: 31.39 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 63.18 TL

Motorin litre fiyatı: 65.59 TL

LPG litre fiyatı: 31.97 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 63.45 TL

Motorin litre fiyatı: 65.86 TL

LPG litre fiyatı: 31.79 TL