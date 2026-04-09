Orta Doğu'daki gerilimin yerini iki haftalık ateşkese bırakmasıyla ham petrol fiyatları küresel piyasalarda hızla geriledi. Avusturya hükümeti, borsa fiyatlarındaki bu düşüşü pompalara yansıtmayan akaryakıt istasyonlarına 14 bin euroyu aşan ağır para cezaları uygulanacağını duyurdu.

ABD, İsrail ve İran arasındaki diplomatik yumuşama, enerji piyasalarında beklenen rahatlamayı getirdi. Avusturya'da bu gibi kriz dönemleri için hazırlanan "yakıt fiyat freni" yasası, ham petrol fiyatları düştüğünde satıcıların bu indirimi tüketicilere derhal yansıtmasını zorunlu kılıyor.

"HALKIN ZOR GÜNLERİ, PETROL DEVLERİNİN ALTIN ÇAĞI OLAMAZ"

Düzenlemeye ilişkin sert açıklamalarda bulunan SPÖ Parlamento Grubu Başkanı Philip Kucher, şirketlerin kriz üzerinden haksız kâr elde etmesine izin vermeyeceklerini vurguladı. Kucher, "Uluslararası piyasadaki düşüş, pompadaki fiyatla paralel seyretmek zorunda. Trump'ın politikalarını veya dünya petrol fiyatlarını kontrol edemeyiz ancak vatandaşlarımızın yaşam standartlarını korumak bizim görevimizdir," ifadelerini kullandı.

DENETİMLER SIKILAŞIYOR: CEZALAR KATLANARAK ARTACAK

Yasanın uygulanıp uygulanmadığı, E-Kontrol Kurumu ve Federal Rekabeti Koruma İdaresi tarafından titizlikle takip edilecek. Fiyatları yapay şekilde yüksek tutan işletmeler yerel yönetimler tarafından cezalandırılacak.

Belirlenen cezalar ise sembolik olmaktan oldukça uzak:

İlk ihlalde: Şirketlere 7.265 euro para cezası kesilecek.

Tekrarı halinde: Ceza tutarı iki katına çıkarılarak 14.535 euro olarak uygulanacak.

Avusturya makamları, rafinerilerin ve istasyonların artık yasal bir yükümlülük altında olduğunu hatırlatarak, "haksız kazanç" kapısının tamamen kapatılacağını belirtiyor.