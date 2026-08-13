Petrol fiyatları, küresel petrol talebine yönelik beklentilerin aşağı çekilmesi ve ABD'de stokların sert yükselmesinin ardından perşembe günü 1 doların üzerinde geriledi. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1,5 düşüşle 87,69 dolara, ABD Batı Teksas türü ham petrolün (WTI) varil fiyatı ise yüzde 1,6 gerileyerek 81,97 dolara indi.

OPEC 2026 YILI TALEBİ DÜŞÜRDÜ

Petrol piyasasında satış baskısının temel nedenlerinden biri, OPEC'in küresel petrol talebine ilişkin tahminini aşağı çekmesi oldu. OPEC, çarşamba günü yayımladığı aylık raporda 2026 yılı küresel petrol talebi artış beklentisini günlük 780 bin varilden 580 bin varile indirdi. Böylece kartel, küresel petrol tüketiminin önceki tahminlere göre daha yavaş büyümesini beklediğini ortaya koydu.

UEA DAHA KARAMSAR TABLO ÇİZDİ

Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) ise küresel petrol talebine ilişkin daha karamsar bir tablo çizdi. UEA, savaşın yakıt arzını kısıtlaması ve fiyatları yükseltmesi nedeniyle küresel petrol tüketiminin 2026'da günlük 1,6 milyon varil azalacağını öngördü. Kurumun önceki tahmini günlük 1 milyon varillik düşüş yönündeydi. Yeni tahmin, petrol fiyatlarındaki yükselişin tüketim üzerindeki baskısını ve küresel ekonomideki zayıflama riskini ortaya koyuyor.

ABD STOKLARI 2,5 YILIN ZİRVESİNDE

Petrol fiyatlarını aşağı çeken bir diğer gelişme ise ABD'deki stok artışı oldu. ABD Enerji Bilgi İdaresi (EIA) verilerine göre ticari ham petrol stokları, 7 Ağustos'ta sona eren haftada 17,4 milyon varil arttı. Toplam stoklar böylece 424,4 milyon varile ulaştı. Söz konusu artış, Ocak 2023'ten bu yana kaydedilen en yüksek haftalık stok artışı olarak kayıtlara geçti. Stoklardaki beklenmedik yükseliş, ABD petrol piyasasında arzın talebe kıyasla güçlendiğine ilişkin beklentileri artırarak fiyatlar üzerindeki baskıyı artırdı.

İRAN-ABD GÖRÜŞMELERİ PETROLÜ DESTEKLİYOR

Petroldeki düşüşe rağmen Orta Doğu'daki gelişmeler fiyatların daha fazla gerilemesini engelliyor. İran ile ABD arasındaki müzakerelerde henüz ilerleme sağlanamadığı bildirildi. İranlı üst düzey bir kaynak, haziranda varılan geçici anlaşmanın yeniden uygulanmasına yönelik görüşmelerde ilerleme kaydedilmediğini belirtti. İran ile ABD arasındaki belirsizliğin devam etmesi, bölgedeki petrol arzına ilişkin riskleri canlı tutuyor. Özellikle Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerin normalleşmemesi, küresel petrol piyasasında arz endişelerinin tamamen ortadan kalkmasını engelliyor.

PİYASANIN GÖZÜ HEM TALEPTE HEM ORTA DOĞU'DA

Petrol piyasasında bir tarafta zayıflayan küresel talep beklentileri ve yükselen ABD stokları, diğer tarafta ise Orta Doğu'daki arz riskleri bulunuyor. OPEC ve UEA'nın talep tahminlerini aşağı çekmesi fiyatlar üzerinde baskı yaratırken, İran-ABD görüşmelerinde ilerleme sağlanamaması ve Hürmüz Boğazı'ndaki belirsizlik petrol fiyatlarının düşüşünü sınırlayan temel unsurlar olarak öne çıkıyor.