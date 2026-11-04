Petrol fiyatlarında gün içindeki sınırlı toparlanma, haftalık düşüş eğilimini sona erdirmedi. Yatırımcıların gündeminde ABD ara seçimlerinin sonuçları, Ortadoğu’daki barış görüşmeleri ve İran ile ABD arasındaki gerilim bulunuyor.

TSİ 08.18 itibarıyla Brent petrol vadeli işlemleri yüzde 0,46 yükselişle varil başına 104,03 dolara ulaştı. ABD Batı Teksas türü (WTI) ham petrol vadeli işlemleri ise yüzde 0,22 artışla 96,30 dolardan işlem gördü.

Brent petrol, önceki işlem gününde yüzde 1’den fazla değer kaybederek yaklaşık dört haftanın en düşük seviyesine inmişti. Düşüşte, yatırımcıların Ukrayna ve İran’daki savaşları sona erdirmeye yönelik diplomatik temasları değerlendirmesi etkili oldu.

KATAR ARABULUCULUK GİRİŞİMLERİNİ YOĞUNLAŞTIRDI

Katar, ABD ara seçimlerinin ardından Ortadoğu’daki saldırıların tırmanmasını önlemek amacıyla arabuluculuk çabalarını artırdı. Piyasalar, seçim sonuçlarının bölgedeki barış görüşmelerine olası etkilerini takip ediyor.

Buna karşılık üst düzey bir İranlı yetkili, salı günü Reuters’a yaptığı açıklamada, İran ile ABD’nin savaşı sona erdirecek bir anlaşmaya varmaktan hâlâ çok uzak olduğunu söyledi.

KEŞM ADASI’NA SALDIRI AÇIKLAMASI

ABD’li bir yetkili, salı günü ABD’nin İran’ın Keşm Adası’nda, ABD hedeflerine karşı kullanılan karadan havaya füzeleri hedef alan savunma amaçlı saldırılar düzenlediğini bildirdi. Bir başka ABD’li yetkili ise saldırıların sınırlı göründüğünü ve büyük çaplı muharebe operasyonlarına geçildiği anlamına gelmediğini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump da salı günü Financial Times’a verdiği röportajda, ABD’nin İran’a yönelik yakın zamanda bir saldırı düzenleme planı bulunmadığını söyledi.

Diplomatik temaslarda henüz somut ilerleme sağlanamaması, Hürmüz çevresindeki gelişmeler ve bölgedeki askeri hareketlilik, petrol piyasasında arz güvenliğine ilişkin belirsizliği canlı tutuyor.