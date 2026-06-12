Almanya ve Danimarka kıyılarında haftalar süren dramatik kurtarma çabalarıyla gündeme gelen ve iş dünyasının önde gelen isimlerinin de dahil olduğu bir operasyonla açık denize taşınan kambur balina Timmy, ne yazık ki hayata tutunamadı. Günler sonra cansız bedeni bulunan talihsiz balinanın kalıntıları, çevreye zarar vermemesi ve geri dönüştürülmesi amacıyla Danimarka'da akaryakıt ve biyodizele dönüştürülecek.

YAĞLARI BİYODİZEL ARTIKLARI ÇİMENTO

Danimarka açıklarında ölü bulunan kambur balina Timmy'nin cesedi, bu tür operasyonlarda uzmanlaşmış olan Daka Denmark adlı tesise nakledildi. Şirket, devasa balina bedeninin çevre dostu yöntemlerle tamamen geri dönüştürülmesi için kapsamlı bir planı devreye soktu.

Bu plana göre, öncelikle balinanın vücudundaki su tamamen arıtıldıktan sonra güvenli bir şekilde fiyorda salınacak. Gövdedeki yoğun yağ tabakası işlenerek biyodizele dönüştürülürken, geriye kalan tüm organik maddeler özel makinelerle öğütülerek biyokütle haline getirilecek ve bir çimento fabrikasında alternatif yakıt olarak yakılacak. Bu hüzünlü sürecin tek teselli edici yanı ise Timmy'nin anısının yaşatılacak olması; çünkü balinanın kemikleri özenle ayrılıp korunarak Kopenhag Doğa Tarihi Müzesi'nin kalıcı koleksiyonuna dahil edilecek.

AĞLARDAN SIĞLIKLARA HAYATTA KALMA MÜCADELESİ

Timmy adı verilen bu devasa canlı, ilk olarak Almanya'nın Wismar kenti açıklarında balıkçı ağlarına takılmış olarak bulunmuş ve ekiplerce kurtarılmıştı. Ancak bu olay, onun için bitmek bilmeyen bir talihsizlikler zincirinin sadece başlangıcı oldu ve haftalar boyunca farklı bölgelerde defalarca karaya oturdu.

Timmendorfer Sahili'nde insanüstü bir çabayla açılan özel bir kanal sayesinde yeniden derin sulara yönlendirilmesine rağmen kısa süre içinde yine sığlıklara sürüklendi ve son olarak Poel Adası yakınlarında çaresizce karaya oturdu.

MİLYONER DESTEKLİ KURTARMA OPERASYONU

Timmy'nin Poel Adası'nda sıkışması üzerine zamana karşı büyük bir yarış başladı ve kamuoyunda büyük tartışma yaratan sıra dışı bir kurtarma planı devreye sokuldu. İş kadını Karin Walter-Mommert ile ünlü elektronik mağazası MediaMarkt'ın kurucusu Walter Gunz, finansal destek sağlayarak özel bir kurtarma ekibi kurulmasını sağladı. Bu ekip, devasa balinayı su dolu özel bir mavnaya yükleyerek Baltık Denizi'nin açıklarına kadar çekmeyi başardı.

Fotoğraf: Kai Moorschlatt/dpa/picture alliance

Ancak operasyonun zamanlaması bilim dünyasında ciddi soru işaretleri yarattı. Timmy, 2 Mayıs tarihinde, uzmanların öngördüğü planlamadan çok daha erken bir süreçte açık denizde serbest bırakıldı ve bırakıldığı esnada hâlâ son derece zayıf ve bitkin olduğu kaydedildi. Maalesef korkulan oldu ve özgürlüğüne kavuştuktan sadece 13 gün sonra, Danimarka'nın Anholt Adası açıklarında su yüzeyinde cansız bedeni bulundu.

DİŞİ OLDUĞU VE PARAZİT TAŞIDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Ölümünün ardından uzmanlar tarafından yürütülen ilk incelemelerde, balina hakkında bilinmeyen yeni detaylar ortaya çıktı. Başından beri erkek olduğu düşünülen Timmy'nin aslında bir dişi olduğu anlaşıldı.

Daha da önemlisi, yapılan otopside talihsiz canlının organlarında yoğun miktarda parazite rastlandı. Bilim insanları, bu parazitlerin balinanın yön duygusunu kaybetmesinde ve ölümünde doğrudan bir etkisi olup olmadığını belirlemek için laboratuvar çalışmalarını derinleştirdi. Ölüm nedenini kesinleştirecek detaylı analiz sonuçlarının önümüzdeki altı ay içinde kamuoyuna açıklanması bekleniyor.