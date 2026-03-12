Basra Körfezi'nden Hint okyanusuna "1 litre bile petrol geçmeyeceğini" duyuran İran bölgedeki petrol altyapısında terör estiriyor.

Irak karasularındaki Al Faw limanı yakınlarında seyreden Marshall Adaları bayraklı Safesea Vishnu ile Malta bayraklı Zefyros tankerleri İran füzeleriyle vurulunca alevler içinde kaldı.

Gemi arası yükleme sahasında yaşanan saldırıda bir mürettebat hayatını kaybetti. Irak liman yetkilileri kurtarma ekiplerinin personeli tahliye ettiği anları kamuoyuyla paylaştı.

Bahreyn havalimanı yakınlarındaki petrol depolarının vurulması kenti yoğun duman altında bıraktı. Umman Salalah limanındaki yangın söndürme çalışmaları sürüyor. Petrol terminalleri tedbir amacıyla tahliye edildi.

İran Silahlı Kuvvetlerine bağlı savaşı yürüten birim Hatemu'l Enbiya Karargahı'ndan konuya dair açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Hiç şüphe veya ihmal olmaksızın, Hürmüz Boğazı, Devrim Muhafızları'nın cesur deniz kuvvetlerinin akıllıca yönetimi altındadır. Amerikan saldırganlarının ve ortaklarının buradan geçme hakkı yoktur" ifadelerine yer verildi.

GEMİLERE GEÇİT YOK

Umm Qasr limanı açıklarındaki saldırılarda bir kişi öldü. Olayda 38 kişi yaralandı. UKMTO'ya göre geçtiğimiz saatlerde Hürmüz Boğazı'nda, BAE karşısında bir gemi daha vuruldu.

UKMTO tarafından yapılan açıklamada 28 Şubat ile 11 Mart tarihleri arasında Hürmüz Boğazı ile Umman Körfezi çevresinde toplam 14 geminin saldırıya uğradığı bildirildi.

Jebel Ali kuzeyinde vurulan bir konteyner gemisinin kaptanı "Bilinmeyen bir mühimmatın isabet etmesi sonucu gemide küçük bir yangın çıktığını ancak karanlık nedeniyle tam hasar tespitinin yapılamadığını" aktardı.

PETROL YANIYOR, FİYATLAR YÜKSELİYOR

Bahreyn, Kuveyt ve Ümman'daki petrol tesisleri de İran'ın hedefindeydi. Ümman ve Bahreyn'de petrol depolarının vurulmasının ardından petrol yeniden 100 dolara dayandı.

Vurulan petrol depoları yaklaşık 2 gündür aralıksız yanmaya devam ediyor. Her depo milyonlarca varil petrol barındırıyordu.

Petrol depolarının vurulmasıyla ABD Başkanı Trump'ın "savaşın yakında sona ereceği" yönündeki açıklamarıyla düşen petrol, yeniden yükselmeye başladı.

BANKALAR DA HEDEFE GİRDİ

Enerji altyapısına yönelik saldırıların ardından İran Devrim Muhafızları Ordusu Batılı finans kuruluşlarını meşru hedef ilan etti.

Bölgede kalıcı bir ekonomik şok yaratmayı amaçlayan bu tehdit üzerine HSBC, Citi ile Standard Chartered gibi dev kurumlar Körfez ofislerini kapattı.

Devrim Muhafızları "Bir İran bankasına yapılan saldırıdan sonra Batılı finans kurumlarının artık birer hedef haline geldiği" uyarısını paylaştı.

Banka çalışanlarına güvenlik gerekçesiyle evde kalmaları talimatı verildi. İran'ın bu hamleleri bölgedeki ticari dengeleri sarsıyor. Ekonomik faaliyetler birçok noktada durma aşamasına geldi.