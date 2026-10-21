Petrol fiyatları, arz kesintisi riskleri ve ABD-İran müzakerelerindeki belirsizlikle yeniden yükseldi. Bu ay yüzde 10'dan fazla değer kazanan ham petrol, Basra Körfezi'ndeki gemilere ve Suudi Arabistan'ın enerji altyapısına yönelik yeni saldırıların ardından beş ayın zirvesine yaklaştı.

TSİ 07.40 itibarıyla Brent petrol vadeli işlemleri yüzde 1,3 artışla varil başına 110,25 dolara çıktı. ABD Batı Teksas türü ham petrolün (WTI) varil fiyatı ise 1,36 dolar yükselerek 99,03 dolara ulaştı.

Suudi Arabistan ve İran destekli Husi güçlerinin yanı sıra Rusya ve Ukrayna'yı da kapsayan çatışmalar, petrol arzına yönelik riskleri artırdı. Hürmüz Boğazı'nda tankerlere yönelik saldırılar da olası arz kesintilerine ilişkin endişeleri güçlendirdi.

ANLAŞMA HABERLERİ YALANLANDI

Bir diplomatın, ABD ile İran arasındaki çatışmayı sona erdirecek anlaşmanın yakın olduğuna ilişkin haberleri yalanlaması üzerine fiyatlar yeniden yükselişe geçti. Müzakerelere yönelik girişimler sürse de henüz doğrulanmış bir diplomatik ilerleme bulunmuyor.

Önceki işlem seansında ise İran Cumhurbaşkanı'nın Tahran'da Pakistan ordusu komutanıyla arabuluculuk çabalarını ele aldığı görüşmenin ardından fiyatlar gerilemişti.

DBS Enerji Araştırmaları Başkanı Suvro Sarkar, son işlem seanslarındaki dalgalanmalarda kâr satışlarının ve Katar veya Pakistan arabuluculuğunda anlaşma sağlanabileceğine yönelik iyimser beklentilerin etkili olduğunu belirtti. Olası bir anlaşmanın hâlâ uzak olması ve Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (API) ABD'de ham petrol ve petrol ürünleri stoklarındaki düşüşün sürdüğünü gösteren verileri de piyasadaki belirsizliği artırdı.

İran medyasından Nournews'in salı günü yayımladığı habere göre Tahran, Pakistan ordusu komutanına talepleri karşılanana kadar Washington ile görüşme yapılmayacağını bildirdi. Haberde, bir Katar heyetinin de Tahran'a ulaştığı belirtildi.

İKİ HAFTADA EN AZ 18 GEMİ SALDIRISI

Gemi takip şirketi Kpler, pazartesi günü yaptığı açıklamada son iki haftada en az 18 gemi saldırısının kaydedildiğini bildirdi. LSEG analistleri ise İran'ın Hürmüz Boğazı'nın ötesinde, Umman Körfezi'ne kadar uzanan bölgelerdeki tankerleri hedef aldığını belirtti.

Analistlere göre saldırılar, Körfez'den ham petrol yüklemelerini ve bölgesel petrol sevkiyatlarını destekleyen gemiden gemiye transferleri de riske atıyor.

Deniz güvenliğine ilişkin risklere rağmen Ortadoğu'dan petrol akışı, savaş öncesi seviyesinin yaklaşık yüzde 80'ine geri döndü.