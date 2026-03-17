Petrol, İran’ın Basra Körfezi çevresindeki enerji altyapısına yönelik saldırılarını artırmasının ardından yaklaşık bir haftadaki ilk düşüşünden sonra yeniden yükseldi.

Brent petrol varil başına 103 doların üzerine çıktı. Pazartesi günü yüzde 2,8 düşüş yaşamıştı. ABD ham petrolü (WTI) ise yaklaşık 96 dolar seviyesinde işlem gördü. Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki Şah sahasında operasyonlar durdurulurken, Irak’taki bir petrol sahası ve Emirlikler’deki önemli bir liman da İran’ın insansız hava araçları ve füzeleri tarafından hedef alındı.

Savaşın üçüncü haftasına girilmesiyle bu saldırılar küresel enerji arzına yönelik görünümü daha da zorlaştırdı. Hürmüz Boğazı üzerinden yapılan sevkiyatın neredeyse tamamen durması özellikle Asya’daki tüketicileri etkilemeye başladı. Savaşın başlamasından bu yana petrol fiyatları yüzde 40’tan fazla yükseldi. Ancak ABD’nin acil petrol rezervlerinden ilk partiyi piyasaya sürmeye hazırlanması nedeniyle fiyatlar Pazartesi günü dört seansın ardından ilk kez düşüş kaydetti.

CIBC Private Wealth Group’ta kıdemli enerji traderı Rebecca Babin, Bloomberg Television’a yaptığı açıklamada “Piyasayı her gün yukarı ve aşağı çeken sürekli bir itme-çekme var. Bunun nedeni gelen çok sayıda haber akışı. Aynı anda yaklaşık 100 farklı gelişmenin olduğu ve piyasadan ne kadar arzın çekildiğini ve bunun ne kadar süreceğini anlamaya çalışan bir piyasa var” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta sonu İran’ın önemli ihracat merkezi olan Harg Adası’ndaki enerji varlıklarını hedef almamıştı. Ancak şimdi petrol altyapısını hedef almak için saldırıları genişletmekle tehdit etti. Trump ayrıca Washington’un İran’ın Hürmüz Boğazı üzerinden ticari gemiciliği tehdit etme kapasitesini “sert şekilde vurduğunu” söyledi ve geçiş güvenliğini sağlamak için diğer ülkelerden yardım çağrısını yineledi.