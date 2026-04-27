Küresel enerji piyasalarında gözler, Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimin ekonomik yansımalarına çevrildi. ABD ile İran arasındaki ikinci tur barış görüşmelerinden uzlaşma çıkmaması, petrol piyasalarında arz endişelerini körükledi. Dev yatırım bankaları, 2026 yılı geri kalanı için fiyat tahminlerini yukarı yönlü revize ederek rekor seviyeler için uyarıda bulundu.

CITI'DEN 150 DOLAR UYARISI: HÜRMÜZ BOĞAZI KRİTİK EŞİK

Citi, bölgedeki diplomatik tıkanıklığın ardından Brent petrol tahminlerini yükseltti. Banka tarafından yayımlanan raporda, Hürmüz Boğazı’ndaki petrol akışının Haziran sonuna kadar kesintili devam etmesi durumunda, fiyatların varil başına 150 dolara kadar tırmanabileceği vurgulandı.

Banka, yüzde 50 olasılık verdiği baz senaryosunda 2026’nın ikinci, üçüncü ve dördüncü çeyreği için Brent tahminlerini sırasıyla 110, 95 ve 80 dolar olarak belirledi. Boğazın yeniden açılma beklentisini mayıs sonuna erteleyen Citi, tarafların kırmızı çizgilerinin hala birbirinden çok uzak olduğuna dikkat çekti.

GOLDMAN SACHS: STOKLAR REKOR HIZLA ERİYOR

Sürece dair bir karamsar tablo da Goldman Sachs’tan geldi. Hürmüz Boğazı’nın kapalı kalmasının "aşırı" stok erimelerine yol açtığını belirten banka, dördüncü çeyrek beklentisini 90 dolara, ikinci çeyrek öngörüsünü ise 100 dolara çıkardı.

Goldman Sachs analizinde şu verilere yer verdi:

Körfez’deki üretim kaybı günlük 14,5 milyon varile ulaştı.

Küresel stoklar günlük 11-12 milyon varil gibi rekor bir hızla eriyor.

Mevcut çeyrekte günlük 9,6 milyon varillik arz açığı bekleniyor.

MORGAN STANLEY TAHMİNLERİNİ KORUDU

Morgan Stanley, bölgedeki ihracat kaybının günlük 14,2 milyon varil seviyesinde olduğunu tahmin etse de fiyat öngörülerinde değişikliğe gitmedi. Banka, yılın geri kalan çeyrekleri için sırasıyla 110, 100 ve 90 dolarlık tahminlerini muhafaza ettiğini duyurdu.

KÜRESEL EKONOMİ ENFLASYON BASKISI ALTINDA

Şubat ayında başlayan çatışmalardan bu yana Brent petrolün yaklaşık yüzde 50 değer kazanması, küresel ekonomide alarm zillerinin çalmasına neden oldu. Enerji maliyetlerindeki bu sert yükselişin, küresel enflasyonu tetiklemesi ve ekonomik büyümeyi ciddi oranda yavaşlatması bekleniyor.