Orta Doğu'daki gerilimlerin ardından küresel enerji piyasalarında arz endişeleri tırmanıyor. Bloomberg TV'ye konuşan FGE Onursal Başkanı Fereidun Fesharaki, Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmaya devam etmesi durumunda ham petrol fiyatlarının varil başına 150 ila 200 dolar seviyesine fırlayabileceği uyarısında bulundu. Fesharaki, bu sert yükseliş için yıl sonunun beklenmesine gerek kalmayacağını, temmuz veya ağustos aylarının bu seviyeleri görmek için yeterli olacağını belirtti.

KÜRESEL ARZDA HÜRMÜZ BOĞAZI ÇIKMAZI

Dünya petrol ihracatının yaklaşık beşte birinin geçiş noktası olan Hürmüz Boğazı'nda, Şubat ayı sonlarında Orta Doğu'da başlayan savaş nedeniyle sevkiyatlar durma noktasına geldi. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) mevcut durumu "tarihin en kötü arz şoku" olarak nitelendirirken, lojistik kanalların tıkanması küresel piyasalardaki kırılganlığı artırıyor.

ABD PETROL STOKLARI MİNİMUM SEVİYEDE

Arz sıkıntısına paralel olarak, dünyanın en büyük tüketicilerindeki stoklar da alarm veriyor. Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) tarafından yapılan açıklamada, ABD ham petrol stoklarının üst üste yedinci haftada da düşüş kaydettiği bildirildi. Özellikle Oklahoma'daki ana depolama merkezindeki stokların, operasyonel olarak kabul edilen minimum sınır seviyelerine yaklaştığı vurgulandı.

"BÜYÜK ARTIŞLAR TEMMUZ SONUNDA BAŞLAYABİLİR"

Fesharaki, Mart ayı sonlarında yaptığı tahminlerde boğazın kapalı kalması halinde fiyatların 6 ila 8 hafta içinde 150-200 dolara çıkacağını öngörmüştü. Bu süreçte Brent ham petrol Nisan ayı sonunda 126 dolara kadar yükselmiş, ardından 90 dolar seviyelerine geri çekilmişti.

Yaklaşan yaz tatili sezonuyla birlikte küresel talebin artacağına ve stokların daha da eriyeceğine dikkat çeken Fesharaki, piyasadaki riskleri şu sözlerle özetledi:

"Stoklar muhtemelen Temmuz ortasına, en geç Temmuz sonuna kadar operasyonel minimum seviyelere ulaştığında bir baskı noktası oluşacak. İşte o zaman fiyatlarda çok büyük artışlar göreceğiz."