Aralarında Daan Struyven'in de bulunduğu analistler, ABD ve İran arasında iki haftalık ateşkesin başlamasının ardından yayımladıkları notta, "Durum hâlâ değişkenlik gösteriyor" diyerek, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in ateşkesin kırılgan olduğuna dair açıklamalarına dikkat çekti. Analistler, "Fiyat tahminlerimize yönelik risklerin yukarı yönlü olduğunu düşünmeye devam ediyoruz" dedi.

ATEŞKESTE HANGİ KONULARDA ANLAŞMA SAĞLANDI?

Küresel petrol piyasası, Şubat ayında ABD ve İsrail'in İran'a saldırması ve savaşı başlatmasından bu yana büyük ölçüde trafiğe kapalı olan boğaza odaklanmaya devam ediyor. Tahran ve Washington, çatışmaları durdurma karşılığında geçiş yolunun yeniden açılmasını kabul ettiklerini söyleseler de, hangi konuların kararlaştırıldığına dair netlik yok.

BANKANIN İYİMSER TABLOSU

Şu anda Goldman'ın temel senaryosuna göre, boğazdan geçen enerji akışı bu hafta sonundan itibaren artmaya başlayacak ve ardından Basra Körfezi ihracatında savaş öncesi seviyelere doğru kademeli, bir aylık bir toparlanma yaşanacak. Bu senaryoya göre, Brent petrolün üçüncü çeyrekte ortalama 82 dolar, dördüncü çeyrekte ise 80 dolar olması bekleniyor.

Bankanın "olumsuz görüşü" olarak adlandırılan ve yeniden açılışın bir ay "ertelenmesini" de içeren tahminine göre, Brent petrol fiyatının yılın ikinci yarısında ortalama 100 doların üzerinde olması bekleniyor.

BANKANIN KÖTÜMSER SENARYOSU

Bankanın, daha uzun süreli bir kapanma ve bölgesel üretimin bir kısmının kaybına dayalı diğer sonucunda ise, Brent petrolün üçüncü çeyrekte varil başına 120 dolar, dördüncü çeyrekte ise 115 dolar olacağı yönünde daha yüksek tahminler ortaya koyuldu.

Brent petrol vadeli işlemleri, ateşkesin ilan edilmesinin ardından çarşamba günü yüzde 13 düşüş gösterdikten sonra son olarak varil başına 97 dolara yakın seyretti. Küresel ham petrol gösterge fiyatı kriz boyunca 119,50 dolara kadar yükselmişti.