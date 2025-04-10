Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 64,80 dolardan işlem görüyor.

Dün 65,73 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 65,47 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.07 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 1 azalarak 64,80 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 61,60 dolardan alıcı buldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın getirdiği vergilere Çin'den misilleme gelmesinin ardından petrol talebinin kısıtlanacağına ilişkin beklentilerle dün 60 doların altına gerileyen petrol fiyatları, Trump'ın gümrük tarifelerini 90 gün erteleme kararı sonrası bir miktar toparlansa da düşüş eğilimini sürdürüyor.

ABD yönetiminin Çin'den ithal edilen ürünlere yüzde 34 gümrük vergisi uygulanmasını öngörmesi ve ardından Çin'in de ABD'nin tarife artışlarına tepki göstererek ülkeye aynı oranda ek tarife uygulayacağını duyurmasıyla, Brent petrol nisanın ilk haftasında yüzde 9'a yakın değer kaybetmişti.

Nisanın ikinci haftasında Trump'ın, Çin'in karşılıklı tarifelere misilleme olarak açıkladığı yüzde 34'lük gümrük vergilerini geri çekmemesi durumunda, ülkeye yüzde 50 ek tarife uygulanacağı yönündeki açıklamaları, talebe ilişkin endişeleri artırarak petrol fiyatlarını baskılamıştı.

Çin Maliye Bakanlığının dün, ABD'den ithal ürünlere yüzde 50 ek gümrük vergisi getirileceğini açıklamasıyla Çin'in uyguladığı asgari tarife yüzde 84'e yükseldi. Açıklamada, ek tarifelerin 10 Nisan'dan itibaren yürürlüğe gireceği kaydedildi.

Bu açıklamanın ardından, Brent petrolün varil fiyatı dün 58,22 dolara kadar gerileyerek Şubat 2021'den bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

Trump'ın, Çin'e yönelik tarifeleri yüzde 125'e çıkarırken, diğer ticaret ortakları için ek tarifelerin 90 gün süreyle durdurulduğunu duyurmasıyla toparlanma sürecine giren Brent petrol günü yüzde 6,7 artışla 65,47 dolardan tamamladı.

Öte yandan, bugün ABD'nin ticari ham petrol stoklarında artışa işaret eden verilerin, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesinde talebin azaldığına işaret etmesi, Trump'ın ek tarifeleri durdurma kararıyla gözlemlenen fiyat artışlarını sınırladı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 2 milyon 600 bin varil artışla 442 milyon 300 bin varil seviyesine yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 2 milyon 200 bin varil artacağı yönündeydi.

Ayrıca, ABD Merkez Bankasının (Fed) son toplantısına ilişkin tutanakların enflasyona yönelik yukarı yönlü risklerin arttığına işaret etmesi de fiyatların aşağı yönlü hareketini destekledi. Uzmanlar, enflasyonda yukarı yönlü bir "sürprizin" görülmesi halinde Bankanın faiz indirimlerine ara verilebileceği belirtiyor. Yüksek faiz oranlarının yatırımcıların petrol talebi iştahını azaltarak fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturacağı düşünülüyor.

Brent petrolde teknik olarak 70,16 doların direnç, 61,03 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.