Brent petrolün 80 dolar, ABD ham petrolü (WTI) ise 77 dolar seviyelerine gerilemesi, piyasalarda İran ile yaşanan gerilimin büyük ölçüde sona erdiği beklentisini yansıtıyor. Yatırımcılar, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ve İran petrolünün piyasaya dönmesiyle arz risklerinin azaldığını düşünüyor.

BELİRSİZLİK DEVAM EDİYOR PİYASALAR GÜVENİYOR

Ancak uzmanlara göre bu iyimserlik erken olabilir. Hürmüz Boğazı'nda mayın temizleme çalışmaları sürerken, gemi trafiği halen tam kapasiteye ulaşmış değil. Ayrıca boğazdaki geçişler üzerinde İran'ın etkisi devam ediyor.

Öte yandan ABD ve İran arasında imzalanan anlaşmanın bölgedeki tüm tarafları kapsamadığı belirtiliyor. Özellikle İsrail-Hizbullah hattındaki gerilim sürerken, yeni çatışmaların petrol piyasasında yeniden fiyat artışlarına yol açabileceği ifade ediliyor.

Analistler, mevcut anlaşmanın kalıcı hale gelmesi durumunda petrol fiyatlarının daha da gerileyebileceğini, ancak bölgede yaşanabilecek yeni bir kriz halinde Brent petrolün yeniden 90 doların üzerine çıkabileceğini değerlendiriyor.