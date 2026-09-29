Brent petrol yüzde 1,9 artışla varil başına 107 dolara çıktı. ABD Batı Teksas Ham Petrolü (WTI) ise aynı oranda yükselerek 94 dolardan işlem görüyor.

TSİ 07.30 itibarıyla Brent ve WTI vadeli işlemleri ikinci seans üst üste yükseldi. ABD-İran çatışmasının Ortadoğu'da petrol arzında kesintiye yol açabileceği yönündeki endişeler, fiyatları yukarı itiyor.

İHRACATTA ARTIŞ VAR AMA GEÇİCİ ÇÖZÜMLER ÖNE ÇIKIYOR

KCM Trade Baş Analisti Tim Waterer, Körfez'den petrol ihracat hacimlerinin arttığına dair daha net bir tablo ortaya çıktığını belirtti. Ancak Waterer, bu artışın büyük bölümünün gemiden gemiye transfer gibi geçici çözümlerle sağlandığını söyledi.

Waterer, bu yöntemlerin normal operasyonlara kıyasla daha az verimli ve daha maliyetli olduğunu vurgulayarak, ham petrol fiyatlarının yüksek seviyelerde kalmasının bu nedenle sürdüğünü ifade etti.

ORTADOĞU'DAN İHRACAT ŞUBATTAN BERİ EN YÜKSEK SEVİYEDE

Kpler'in pazartesi günü yayımladığı ön verilere göre, başlıca Ortadoğu üreticilerinin ham petrol ihracatı eylül ayında günlük 12,8 milyon varile yükseldi. Bu rakam, şubattan bu yana görülen en yüksek ihracat seviyesi oldu.

İhracattaki artışta, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden yapılan sevkiyatların yükselmesi etkili oldu.

ABD VE İRAN ARABULUCULARLA GÖRÜŞÜYOR

ABD ve İranlı yetkililer, yedi aydır süren savaşı sona erdirmek için arabulucularla ayrı ayrı görüşmeler yürütüyor. İki ülkenin yetkilileri, görüşmelerin İran'ın geçen hafta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu oturumları sırasında sunduğu yedi günlük önerinin değiştirilmiş bir versiyonuna odaklanacağını belirtti.

HÜRMEZ BOĞAZI BELİRSİZLİĞİ SÜRÜYOR

UOB analistleri, ABD-İran arasındaki gerilimin enerji fiyatları ve enflasyon beklentileri açısından en büyük risk olmaya devam ettiğini vurguladı. Analistler, İranlı yetkililerin Hürmüz Boğazı'nda durumun daha da kötüleşmesinden önce anlaşmaya varılacağı konusunda karamsar olduklarını bildirdi. Petrol arzındaki belirsizliğin ise yüksek seviyelerde kalmaya devam ettiği ifade edildi.

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