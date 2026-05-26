Küresel enerji piyasalarında Orta Doğu kaynaklı tansiyon yeniden fiyatlamaların merkezine yerleşti. ABD ordusunun İran’ın güneyinde “savunma amaçlı” operasyon gerçekleştirdiğini duyurmasının ardından petrol fiyatları Asya işlemlerinde sert yükseldi. Daha önce diplomatik çözüm beklentileriyle gerileyen fiyatlar, bölgedeki askeri hareketlilikle yeniden yukarı yöneldi.

BRENT PETROLDE SERT TOPARLANMA

Haftanın ilk işlem gününde güçlü satış baskısıyla karşılaşan Brent petrol, yeni günde kayıplarının bir kısmını geri aldı. Brent’in varil fiyatı 1,83 dolarlık artışla 97,97 dolara yükseldi. Böylece günlük bazda yaklaşık yüzde 1,9’luk prim kaydedildi.

Önceki seansta ise Brent petrol yüzde 7’ye yakın değer kaybetmişti. ABD ham petrolü olarak bilinen Batı Teksas tipi petrol (WTI) de 91,64 dolar seviyelerinde işlem gördü. Bu rakam, cuma kapanışına göre yüzde 5’in üzerinde düşüşe işaret etse de gün içi işlemlerde toparlanma sinyali verdi.

ABD’de Anma Günü tatili nedeniyle pazartesi günü resmi kapanış fiyatı oluşmadı.

ABD’DEN İRAN'DAKİ HEDEFLERE OPERASYON

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, İran’ın güneyinde bazı askeri unsurlara yönelik saldırılar düzenlendiği bildirildi. Açıklamada, mayın döşemeye çalışan botlar ile füze fırlatma noktalarının hedef alındığı ve operasyonların “ABD askerlerini koruma amacıyla” gerçekleştirildiği ifade edildi.

İran basını ise Bender Abbas ve Hürmüz Boğazı çevresindeki kıyı bölgelerinde patlama sesleri duyulduğunu aktardı. Bölgedeki gelişmeler, enerji arzına ilişkin endişeleri yeniden gündeme taşıdı.

HÜRMÜZ BOĞAZI İÇİN ANLAŞMA BEKLENTİSİ SÜRÜYOR

Piyasalarda daha önce İran ile yürütülen temaslardan gelen olumlu haber akışı fiyatlar üzerinde rahatlatıcı etki yaratmıştı. Japon basınında yer alan haberlerde, İran’ın olası bir anlaşma kapsamında Hürmüz Boğazı’ndaki mayınları temizlemeyi değerlendirdiği öne sürülmüştü.

Haberlere göre Tahran yönetiminin, uluslararası gemi geçişlerini yeniden serbest bırakması ve geçiş ücretlerini kaldırması da masadaki başlıklar arasında yer aldı. Bu beklentiler, son günlerde enerji piyasalarında iyimserliği artırmıştı.

TANKER GEÇİŞLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Gemi takip verileri, Hürmüz Boğazı’nda hareketliliğin sürdüğünü gösterdi. Pakistan, Çin ve Hindistan’a LNG taşıyan üç tanker ile Irak petrolü taşıyan bir süpertankerin son günlerde boğazdan geçtiği bildirildi.

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, yatırımcıların uzun süredir bölgede bekleyen tankerlerin yeniden serbest şekilde hareket edebilme ihtimalini fiyatlamaya başladığını söyledi.

PİYASALARDA TEMKİNLİ HAVA KORUNUYOR

Buna rağmen uzmanlar, anlaşma ihtimaline ilişkin aşırı iyimser olunmaması gerektiği görüşünde. IG analisti Tony Sycamore, geçmişte benzer diplomatik girişimlerin son aşamada sonuçsuz kaldığını hatırlatarak, mevcut sürecin de benzer riskler taşıdığına dikkat çekti.

Analistler, Orta Doğu’daki gelişmelerin önümüzdeki günlerde petrol fiyatlarında sert dalgalanmalara neden olabileceğini belirtiyor.