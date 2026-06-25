Küresel petrol piyasalarında Orta Doğu kaynaklı arz artışı beklentisi fiyatlar üzerindeki baskıyı artırıyor. Hem Brent hem de Batı Teksas türü (WTI) ham petrol fiyatları, perşembe günü gerçekleştirdikleri düşüşle birlikte 27 Şubat'tan bu yana en düşük seviyelerini test etti.

FİYATLAR SAVAŞ ÖNCESİ SEVİYELERE GERİLEDİ

Ağustos vadeli Brent petrolün varil fiyatı 1,06 dolar (%1,44) azalarak 72,68 dolara geriledi. ABD hafif petrolü (WTI) ise 76 sent (%1,08) değer kaybederek 69,58 dolardan işlem gördü. Ağustos vadeli Brent petrolün, kısa vadeli arzın bol olduğuna işaret edecek şekilde, Eylül vadeli fiyatın (73,59 dolar) altında işlem görmesi dikkat çekti.

IG Analisti Tony Sycamore yayımladığı bilgi notunda piyasalardaki durumu şu sözlerle değerlendirdi:

"Piyasaların Orta Doğu varillerinin geri dönüşünü, çoğunluğun sadece iki hafta önce tahmin ettiğinden çok daha hızlı fiyatlaması nedeniyle bu düşüşün hızı birçok kişiyi hazırlıksız yakaladı."

Arz endişelerinin hafiflemesiyle çarşamba günü de Brent petrol 3 dolardan fazla, WTI ise yaklaşık 3 dolar değer kaybetmişti.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA NORMALE DÖNÜŞ ADIMLARI

ABD Enerji Bakanı Chris Wright katıldığı bir forumda, Hürmüz Boğazı'ndan geçen petrol akışının İran savaşı öncesindeki seviyelere yaklaştığını ve son 24 saat içinde boğazdan en az 20 milyon varil petrolün çıkış yaptığını belirtti. Wright, boğazın mayınlardan temizlenmesi gerektiği için tamamen normale dönülmesinin birkaç hafta alacağını da sözlerine ekledi.

Orta Doğu'daki arz artışının yanı sıra, ABD yaptırımlarının geçici olarak askıya alınmasının ardından İran'ın satışlarını artırmaya hazırlanması, dünya genelindeki fiziki ham petrol kargolarının fiyatlarını aşağı çekti.

ABD ve İsrail'in İran ile olan ve 28 Şubat'ta başlayan savaşını sona erdirmek amacıyla geçen hafta varılan ön anlaşma, boğazdaki trafiğin yeniden başlamasını sağladı. Anlaşma, İran'ın nükleer programı gibi daha zorlu konuları ele almak üzere 60 günlük bir müzakere süreci öngörüyor. Wright, anlaşma bozulsa bile petrolün boğazdan akmaya devam edeceğini ve İran'ın boğazı yeniden kapatamayacağını vurguladı.

BÖLGESEL DİPLOMASİ TRAFİĞİ HIZLANDI

Umman, tankerlerin boğazdan ayrılmasını kolaylaştırmak amacıyla çarşamba günü geçici rotalar açarken, Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) ve Umman makamları hareketleri koordineli bir şekilde yürütüyor. Katar Başbakanı ise boğazın gelecekteki yönetimi konusunda İran, Irak ve Körfez ülkeleriyle müzakereleri başlatmak üzere Umman'ı ziyaret etti.

ÜÇÜNCÜ ÇEYREK FİYAT ÖNGÖRÜLERİ DÜŞÜRÜLDÜ

Macquarie analistleri, tedarik zincirlerinin uyum sağlaması ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasıyla petrol fiyatlarının hızla savaş öncesi seviyelere dönmesini bekliyor. Kurum Brent ve WTI fiyatlarının ikinci çeyrekteki sırasıyla 94 ve 87 dolarlık ortalamalarından gerileyerek, üçüncü çeyrekte sırasıyla ortalama 67 ve 62 dolar seviyesinde gerçekleşeceğini öngörüyor.

Öte yandan, ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) çarşamba günü yaptığı açıklamada, güçlü rafine talebi ve hükümetin acil rezervlerden petrol salması nedeniyle ABD'nin toplam ham petrol stoklarının geçen hafta 1984'ten bu yana en düşük seviyesine gerilediğini duyurdu. Ancak yatırımcıların tamamen Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelere odaklanması nedeniyle piyasaların EIA verilerine tepkisiz kaldığı görüldü.