Cuma günü 66,19 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 65,87 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.38 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,12 artarak 65,95 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 62,97 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, ABD yönetiminin tarifeler konusunda ticaret partnerleriyle yürüttüğü müzakerelere yönelik iyimserlik havasıyla yükseldi.

ABD Başkanı Donald Trump, görevindeki ilk 100 günüyle ilgili Time dergisine verdiği röportajda, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in kendisini aradığını, bir anlaşma yapılması için Pekin ile aktif müzakere yürütüldüğünü belirtti.

Çin'in Washington Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada ise tarafların tarifeler konusunda müzakere içinde oldukları iddiasının "tamamen yanıltıcı" olduğu bildirildi.

Açıklamada, "Çin ve ABD, tarifeler konusunda anlaşmaya varmak bir tarafa herhangi bir istişare veya müzakere yapmamıştır." ifadesine yer verildi.

Çin, Trump'ın 2 Nisan'da duyurduğu "karşılıklı tarifelere" tepki göstermiş ve aynı oranda karşılık vermişti. İki ülke arasında tarife restleşmesi sonunda ABD, Çin'e uyguladığı gümrük tarifesini yüzde 145'e, Pekin de yüzde 125'e kadar çıkarmıştı.

Washington yönetimi, diğer ülkelere getirdiği karşılıklı tarifeleri 90 gün ertelerken, Çin'e yönelik olanlar yürürlüğe girmişti.

Ayrıca, Trump, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un Vatikan'daki cenaze töreni öncesi Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldi.

Zelenskiy, 26 Nisan'da Trump ile Vatikan'da gerçekleştirdikleri görüşmede, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda tam ve koşulsuz ateşkes hakkında konuştuklarını bildirdi.

Ukrayna lideriyle ilişkisinin "asla kötü olmadığını" anlatan Trump, görüşmeye dair, "Bence toplantı iyi geçti. Önümüzdeki birkaç gün içinde neler olacağını göreceğiz." diye konuştu.

Ülkesinin, İran ile nükleer bir anlaşma yapabileceği konusunda "iyimserliğini" dile getiren Trump, "İran durumu, bence çok iyi gidiyoruz. Orada bir anlaşma yapılacağını düşünüyorum. Her yere bomba atmaya başlamadan bir şeyimiz olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, küresel ticaret savaşında yumuşama sinyallerine rağmen Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) üretimi artırma planı, petrol fiyatlarındaki yükselişi sınırladı.

OPEC ve bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun haziranda üretimi artırma planları ile ABD ile Çin arasında uzlaşma sağlanabileceğine dair beklentiler fiyatlar üzerinde etkili oluyor. OPEC+ üyesi 8 ülke, haziranda üretim planlarını görüşmek üzere 5 Mayıs'ta toplanacak.