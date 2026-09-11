Yemen'de Husi güçleri, Kızıldeniz ile Aden Körfezi'ni bağlayan Babülmendep Boğazı'nda yer alan stratejik Perim Adası'nı ele geçirdi.

Boğaz üzerindeki kontrolünü tamamlayan grubun, Yemen'in Kızıldeniz sahil şeridinin neredeyse tamamında hakimiyet sağladığı belirtildi.

Reuters tarafından geçilen haberde, Husii güçlerinin doğrudan boğaz kıyısında bulunan Dhubab kentine de ulaştığı kaydedildi.

Bu hamle, Yemen'deki savaş boyunca elde edilen en kritik stratejik toprak kazanımı olarak değerlendiriliyor.

BOĞAZIN ANAHTARINI ELE GEÇİRDİLER

29 kilometre genişliğindeki Babülmendep Boğazı'nın ortasında yer alan Perim Adası, Boğaz'ın kapısı işlevi görüyor. Bu noktayı ele geçiren taraf, Boğaz'daki tüm geçişleri kontrol edebiliyor.

Adayı ve komşu sahil şeridini elinde tutan Husilerin, geçiş yapan gemileri yalnızca iç kesimlerden ateşlenen uzun menzilli füze ve insansız hava araçlarıyla değil, topçu birlikleri ve kısa menzilli silahlarla da tehdit edebileceği vurgulandı.

Normal şartlarda küresel deniz ticaretinin yaklaşık yüzde 10'u Babülmendep Boğazı üzerinden gerçekleştiriliyor. Husilerin bu bölgedeki hakimiyeti, İran'ın bu bölgeyi kontrolü anlamına geliyor.

PETROL ANINDA FIRLADI

Gelişmelerle birlikte Orta Doğu'nun iki kritik deniz geçiş noktası aynı anda baskı altına girdi.

İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolünün yanı sıra Suudi Arabistan'ın Hürmüz'ü devre dışı bırakmak amacıyla Doğu-Batı Boru Hattı üzerinden Kızıldeniz'deki Yanbu Limanı'na yönlendirdiği petrol sevkiyat alternatifi de çıkış noktasında Husiler tarafından kontrol edilir oldu.

İki ana deniz koridorunun üzerinde İran eksenli baskının oluşması ve kolay bir üçüncü rotanın bulunmaması nedeniyle piyasalar tepki verdi; Brent petrolün varil fiyatı 107 dolar seviyesini aştı.