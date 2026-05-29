İnsanlık, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) verilerine göre her yıl enerji tüketimi kaynaklı olarak atmosfere yaklaşık 37 milyar ton karbondioksit CO2 salıyor. Diğer yandan, son yıllarda yaşanan jeopolitik krizler ve savaşlar, fosil yakıtlarda dışa bağımlı olmanın tedarik zincirlerini nasıl felç edebileceğini acı bir şekilde gösterdi.

Kore Kimya Teknolojisi Araştırma Enstitüsü (KRICT), bu iki devasa sorunu tek bir potada eriten mucizevi bir teknoloji geliştirdi. Atmosferdeki karbonu yakalamak ve onu doğrudan benzin ile nafta gibi stratejik yakıtlara dönüştürmek. Üstelik bu teknoloji artık sadece laboratuvarda kalmayıp endüstriyel üretime geçmeye hazırlanıyor.

"Güçten Sıvıya" (PtL) Teknolojisinde devrim: Tek adımda benzin

Karbondioksiti sıvı yakıta dönüştürmenin geleneksel yolu oldukça pahalı ve zorlu iki aşamadan oluşuyordu:

Önce CO2 gazını 180°C'nin üzerindeki ekstrem sıcaklıklarda karbonmonoksite dönüştürmek, ardından bu gazı Fischer-Tropsch senteziyle hidrojene bağlamak. İlk aşama yüksek ısı isterken, ikincisi düşük ısıda çalıştığı için bu süreç endüstriyel ölçeklemenin önündeki en büyük engeldi.

Güney Koreli ekip bunu nasıl başardı?

Koreli araştırmacılar, yüksek sıcaklık gerektiren o ilk zorlu aşamayı tamamen ortadan kaldırdılar. Geliştirdikleri özel bir katalizör sayesinde karbondioksit ve hidrojen, endüstriyel olarak çok daha yönetilebilir koşullarda doğrudan reaksiyona giriyor:

Çinko, potasyum ve demir oksit ile çinko modifiye edilmiş bir zeolitin birleşiminden oluşan bu malzeme, minyatür bir kimyasal montaj hattı gibi çalışıyor. Demir ve çinko karbondioksiti aktive edip karbon zincirleri oluştururken; zeolit bu zincirleri tam benzin molekülü boyutunda kesip yeniden düzenliyor.

Reaksiyon 270 ile 330°C arasındaki sıcaklıklarda ve 10 ile 30 bar arasındaki basınçlarda gerçekleşiyor. İlk döngüde reaksiyona girmeyen maddeler sistemde yeniden dolaştırılarak verimlilik maksimuma çıkarılıyor ve yaklaşık %50 oranında sıvı hidrokarbon verimi elde ediliyor.

Hedef: Yılda 100 bin ton ticari üretim

Proje kağıt üzerindeki bir modelden ibaret değil, tıkır tıkır çalışan bir üretim tesisi. Mühendisler üretim kapasitesini hızla artırmayı başardı:

2022: Günde sadece 5 kilogram üretimle başlandı.

Mevcut durum: Üretim tam 10 katına çıkarılarak günde 50 kilogram benzin ve nafta üretme seviyesine ulaştı.

Gelecek hedefi: Bir sonraki adım, bu pilot laboratuvarı büyüterek yılda 100.000 tondan fazla sentetik yakıt üretebilen devasa bir ticari tesise dönüştürmek.

Ne araçları değiştirmeye gerek var ne de istasyonları

Bu Güçten Sıvıya (PtL) sürecinin sunduğu stratejik ve ekonomik avantajlar muazzam.

Üretilen sentetik benzin, geleneksel içten yanmalı motorlarda hiçbir değişiklik yapılmadan doğrudan kullanılabiliyor. Yani dünyanın elektrikli araçlara geçmek için devasa araç filolarını hurdaya ayırmasına gerek kalmıyor.

Bu yakıt; mevcut boru hatları, tankerler ve halihazırda sokaklarda bulunan geleneksel benzin istasyonları üzerinden dağıtılabiliyor. Devasa kurulum maliyetleri ve güvenlik riskleri barındıran hidrojen veya batarya istasyonlarına kıyasla trilyonlarca dolarlık bir altyapı tasarrufu sağlıyor.

Güney Kore'nin hiç yerli petrol rezervi yok ve tamamen ithalata bağımlı. Yılda 100.000 tonluk sentetik üretim, ülkenin dışa bağımlılığını azaltarak ulusal güvenlik duvarını güçlendirecek.

Her ne kadar küresel olarak Bloomberg verilerine göre 2030 yılına kadar 5 milyar litreden fazla kapasiteye sahip 30'dan fazla sentetik yakıt projesi planlanıyor olsa da, bu teknolojinin önünde çok ciddi iki engel var:

Ticari başarı için, geliştirilen bu özel katalizörün binlerce saat kesintisiz çalıştıktan sonra bile aktivitesini ve verimliliğini koruması gerekiyor.

Bu sürecin gerçekten çevre dostu ve sürdürülebilir olması için, reaksiyonda kullanılan hidrojenin doğalgaz yakılarak değil, yenilenebilir enerjiden (yeşil hidrojen) elde edilmesi şart. Ancak IEA verilerine göre bugün dünyadaki hidrojenin %99'u hala fosil yakıtlardan üretiliyor.

Yapılan fizibilite çalışmaları, yeşil hidrojen maliyetinin 2030'dan önce kilogram başına 2,50 doların altına düşebileceğini gösteriyor. Ancak bu maliyet yeterince düşene kadar, Güney Kore'nin ürettiği bu sentetik benzin, rafineriden çıkan normal benzinden 3 ila 5 kat daha pahalı olacak. Bu da teknolojinin yaygınlaşması için güçlü devlet teşviklerinin ve karbon vergisi desteklerinin şart olduğunu gösteriyor.