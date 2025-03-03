Diyarbakır Ergani kara yolundaki Kurkan petrol sahasında halat bağlama işlemi sırasında kuleden kopan demir parçası, işçi Çetin Çakır'ın göğsüne isabet etti. İhbarla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından ambulansa alınan 48 yaşındaki Çakır, hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetti.
3 ÇOCUK BABASIYDI
Evli ve 3 çocuk babası Çetin Çakır’ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından sabah saatlerinde kırsal Küçükakören Mahallesi’nde toprağa verildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.