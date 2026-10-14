Ülkenin petrol üretim bölgelerinden birinde yaşanan olayda, basınçla dışarı çıkan ham petrolün yaklaşık 10 metre yüksekliğe ulaştığı bildirildi. Eylül ayının sonlarında başlayan sızıntının etkileri ekim ayında da devam ederken, çevredeki toprak ve bitki örtüsünün zarar gördüğü belirtildi.

PETROL 10 METREDEN FAZLA YÜKSEĞE FIŞKIRDI

Nijer Petrol Bakanlığının açıklamasına göre olay, ülkenin kuzeydoğusundaki Agadem petrol sahasında bulunan Goumeri W-8 kuyusunda meydana geldi. Başkent Niamey'e yaklaşık 1.700 kilometre uzaklıktaki kuyudan ham petrol ve gazın 10 metreden fazla yüksekliğe fışkırması sonucu çevrede geniş çaplı kirlilik oluştu.

Çinli enerji şirketi CNPC'nin Nijer'deki iştiraki tarafından işletilen tesiste yaşanan olayda iki çalışan yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken yetkililer, bölgede herhangi bir can kaybı yaşanmadığını bildirdi.

SIZINTI HENÜZ TAMAMEN DURDURULAMADI

Petrol Bakanlığının 12 Ekim'de yaptığı son değerlendirmede, sızıntının kısmen kontrol altına alındığı ancak tamamen durdurulamadığı açıklandı. Petrolün yüzlerce metre boyunca araziye yayılması nedeniyle çevresel hasarın boyutlarını belirlemek için inceleme başlatıldı.

Sızıntının yaşandığı platformda bulunan iki komşu kuyunun da zarar görme riskiyle karşı karşıya olduğu belirtildi. Uzman ekipler, hem petrol akışını durdurmak hem de diğer kuyuların güvenliğini sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Olayın kesin nedeni henüz belirlenemezken ilk incelemelerde sabotaj ve terör saldırısı ihtimalleri dışlandı. Nijer yönetimi, sızıntının nedenini ortaya çıkarmak ve kontrol çalışmalarını hızlandırmak amacıyla Cezayirli uzmanlardan da teknik destek aldı.