Endonezya’nın Doğu Cava bölgesine bağlı Sidoarjo kenti yakınlarında petrol ve doğalgaz şirketi Lapindo Brantas tarafından yürütülen derin sondaj çalışmaları sırasında meydana gelen kaza, telafisi imkânsız bir ekolojik yıkıma yol açtı. Gerekli teknik emniyet tedbirleri alınmadan gerçekleştirilen kazı işlemi sonucunda açılan delikten yeryüzüne zehirli ve kaynar çamur fışkırmaya başladı.

SONDAJ YAPARKEN PETROL KUYUSU KONTROLDEN ÇIKTI

Teknik raporlara göre facia, sondaj kuyusundaki aşırı yer altı basıncını kontrol altında tutması gereken kalın koruyucu çelik muhafaza borularının (casing) yeterli derinliğe yerleştirilmemesi sebebiyle gerçekleşti. Matkap ucunun aşırı basınçlı sıcak su ve kil tabakasına denk gelmesiyle oluşan basınç, tutulamayarak jeolojik çatlaklardan yukarı tırmandı. Yeryüzüne ilk olarak zehirli gaz ve buhar yayılırken, hemen ardından tonlarca kaynar balçık çevreye dağılmaya başladı.

16 KÖY HARİTADAN SİLİNDİ, 60 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Yerin yüzlerce metre derinliğinden fışkıran kükürtlü, yüksek sıcaklıktaki çamur kütlesi kısa sürede kontrol edilemez boyutlara ulaştı. Günde yüz binlerce metreküp debiye ulaşan balçık akıntısı yerleşim yerlerini kapladı. Bölgede bulunan 16 köy, onlarca sanayi tesisi, kamu binaları ve binlerce hektarlık tarım arazisi metrelerce kalınlıktaki çamur tabakasının altında kaldı. Felaket nedeniyle 60 bini aşkın bölge sakini yurtlarından tahliye edildi.

METRELERCE YÜKSEKLİĞE KAYNAR ÇAMUR FIŞKIRDI

Olayın ardından uluslararası uzmanların ve mühendislerin yürüttüğü ıslah çalışmalarında çamur çıkışını engellemek amacıyla kraterin içine zincirli devasa beton bloklar atıldı ve tonlarca özel kimyasal dolgu malzemesi enjekte edildi; ancak yüksek yeraltı basıncı bastırılamadı. Literatüre "insan kaynaklı en büyük çamur volkanı" olarak geçen Lusi, yeryüzüne kaynar çamur püskürtmeyi sürdürüyor. Bilim insanları yer altı rezervuarının büyüklüğü nedeniyle faaliyetin on yıllar boyunca devam edebileceğini kaydediyor.